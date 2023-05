Bišćan: Nikoga nećemo štedjeti. Juniore ćemo rotirati pa vidjeti

Do kraja prvenstva ostale su tri utakmice. Prvo iskušenje za Dinamo je Šibenik koji je Zagrepčane već dva puta pobijedio ove sezone, oba puta rezultatom 2-1.

- Šibenik je stvarno momčad koja ove godine igra dobro protiv Dinama. Ti rezultati koji nisu bili tako davni su najveća upozorenja meni i momčadi da maksimalno ozbiljno shvatimo ovu utakmicu. Pripremit ćemo se i ovaj put pokušati ostvariti bolje rezultate - rekao je trener Dinama Igor Bišćan u najavi dvoboja 34. kola HNL-a.

Šibenik se bori za ostanak, no i Dinamo ima svoje ciljeve koje želi ostvariti.

- U svakom slučaju. Mislim da bi to trebalo doprinijeti da utakmica bude prava natjecateljska. Oni su u svojoj situaciji, mi u svojoj u kojoj hoćemo vidjeti najviše što možemo u preostalim utakmicama do kraja sezone. Očekujem ozbiljnost na terenu, kada smo ozbiljni obično smo vrlo blizu tri boda. Vjerujem u to i nadam se da ćemo biti dobri.

U nedjelju se igra utakmica, juniori dan kasnije igraju bitan susret. Hoće li biti kakvih rotacija?

- Imamo ideju. Neki juniori će biti priključeni svojoj momčadi. Neki će dobiti minutažu protiv Šibenika. Onda ćemo vidjeti kako će to sve ispasti i koji od njih će biti dostupni juniorskom treneru. Znamo da je dečkima bitna utakmica i pokušat ćemo iskombinirati da svima bude dobro.

Tko će biti pošteđen?

- Nitko poseban. Dečki su motivirani, ozbiljni, rade ozbiljno i svi bi htjeli igrati. Ukoliko ne dođe do nekih ozljeda od sada pa do utakmice, imat ćemo sve na raspolaganju. Osim Boška Šutala i kojeg igrača koji su u fazi potpunog priključivanja momčadi poput Theophilea. Ni Dino Perić nije do kraja zdrav, ima sitnih problema. Ako svi budu dobro, svi će konkurirati.

