Bišćan: Nisam uopće pogriješio što nisam pozvao Ljubičića. Pa to će im se događati u životu

Marin Ljubičić se odlaskom s Poljuda oslobodio pritiska i do izražaja je došao veliki talent. Eksplodirao je u Austriji gdje igra nogomet života.

Zabio je devet golova u 13 utakmica austrijske Bundeslige, igra fantastično, svi ga hvale, ali izborniku Igoru Bišćanu nije bio dovoljno dobar za U-21 reprezentaciju.

Mini 'vatreni' su se u listopadu plasirali na Euro U-21 pobjedom protiv Danske nakon lutrije jedanaesteraca. Dok je Marin utakmicu gledao na TV-u, priliku ispred njega dobili su Igor Matanović, Dion Drena Beljo i Roko Šimić.

Foto: EXPA/ Johann Groder

I sam Ljubičić priznao nam je kako je očekivao poziv, ta odluka Igora Bišćana izazvala je veliku buru u javnosti, mnogi su ga kritizirali, no izbornik mlade reprezentacije i dalje ne vidi u čemu je problem.

- Na kraju se ispostavilo da nisam pogriješio jer su napadači koje sam pozvao dali ozbiljan doprinos plasmanu na Euro. Dečko je zaslužio sa svojim učinkom i igrama u Austriji biti pozvan, ali imao je peh da su i drugi igrali dobro. Ne kažem da sam bio 100% pošten prema njemu, ali imam ozbiljne razloge zbog čega sam odlučio tako. To se pokazalo točnim. Splet okolnosti je doveo do toga - kazao je Bišćan u A1 Nogometnom podcastu.

Foto: Borna Škof/24sata

Mlada reprezentacija sljedeće godine će igrati na Europskom prvenstvu, a ako Ljubičić nastavi sa sjajnim igrama, postoji mogućnost da se vrati u 'vatrene'.

- Bit će on pozivan ako ovako nastavi. Stvarno se radi nekakva priča u tim situacijama, umjesto da se utječe na te dečke da će im se to događati u karijerama. Što bi rekao pokojni Đalma Marković: 'šuti, jedi go...a, tjeraj igru dalje'. Radi i neka ti to posluži kao dodatna motivacija da dokažeš meni i drugima da zaslužuješ biti tu gdje želiš biti - rekao je Bišćan.

Ljubičić je pokazao sav raskoš svog talenta. Devetka koja zna igrati s loptom, ali i ima taj njuh za gol i osjećaj za prostor. Pa koliko možemo od njega očekivati u budućnosti?

- To je jako teško procijeniti. Odlazak u Austriju za njega je fenomenalan potez. Samo tako će vidjeti za što je sposoban.

Najčitaniji članci