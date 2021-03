Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija došla je do prve na europskim smotrama mladih uopće. Pala je neugodna Švicarska. Golove su zabili Luka Ivanušec, Nikola Moro i Dario Vizinger, dok su poraz Švicaraca ublažili Kastriot Imeri i Sandro Kulenović autogolom.

Izbornik Igor Bišćan iznio je dojmove nakon utakmice za HRT. Nije mogao sakriti smiješak s lica.

- Puno se toga izdogađalo na utakmici. Drama. Dobro smo otvorili utakmicu, jedan period prvog poluvremena smo se tražili, nismo se uspjeli adaptirati. U drugom poluvremenu izašli smo visoko, stavili smo ih u velike probleme, u više navrata smo im oduzeli loptu. Zabili smo u tom periodu dva gola, kontrolirali sve, a onda se dogodilo ovo što se dogodilo... Zabili su nam dva i strepili smo - rekao je Bišćan pa dodao:

- Dečki su ostavili srce na terenu i na kraju smo zasluženo pobijedili. Engleska? Vidjet ćemo hoće li nam se vratiti Lovro Majer, danas smo ga poštedjeli, bolje mu je. Imamo puno načetih, mnogi su umorni, mnogi su nam takvi došli na okupljanje, ali nekako ćemo se skupiti, napasti Engleze pa ćemo vidjeti za što će to biti dovoljno.

- Vidi se da je izbornik uzbuđen. Zaslužena je pobjeda, ne bi bilo u redu da je Švicarska zabila za 3-3. Nadam se da će Lovro Majer i Nikola Moro biti spremni za Englesku, ne bi bilo dobro da ih ne bude - rekao je HRT-ov stručni analitičar Mario Carević, donedavni trener Rudeša.

Svoje viđenje utakmice iznio je i kapetan Moro.

- Čestitam svima koji su dio ove momčadi. Što se tiče aduktora, vjerujem da će sve biti OK za sljedeću utakmicu. U prvoj utakmici morali smo napraviti više, sami smo to znali pa smo se zainatili protiv Švicaraca. Morali smo pobijediti, ušli smo u utakmicu jako dobro, pa se uvukla nervoza, ali zabio je Ivanušec gol u pravo vrijeme. Drugo poluvrijeme izvanredno do zadnjih 15 minuta. Ipak, prva pobjeda na Euru, ova generacija ušla je u povijest...