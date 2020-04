Bišćan: Tek sam zadnju godinu u Liverpoolu igrao kako mogu

Prošla su dva desetljeća otkad je Igor Bišćan prešao u Liverpool, a njegovo vrijeme tamo završilo je nevjerojatnim europskim trijumfom u Istanbulu.

- Dvadeset godina... Vrijeme prolazi tako brzo - započeo je Bišćan priču za službenu stranicu Liverpoola.

Nije ni znao da ga 'redsi' žele

- Nisam ni znao da me Liverpool želi. Dinamo je razgovarao s drugim klubovima, išao sam u posjetu Ajaxu, oni su me navodno htjeli, no kad je Liverpool dao ponudu to je bilo to. Iskreno, nisam znao koliko je Liverpool velik klub u to doba, neki drugi klubovi više su bili po medijima - rekao je Bišćan pa opisao svoje početke u Engleskoj:

- Bilo je teško, no prvih nekoliko mjeseci, možda zbog adrenalina, uopće ne razmišljaš o umoru i iscrpljenosti. Igrao sam utakmicu 3. prosinca u Hrvatskoj i tjedan dana kasnije debitirao sam protiv Ipswicha. Prvih nekoliko utakmica bio sam u redu i psihički i fizički, no onda me sve počelo boljeti zbog prevelike promjene. Intenzitet, fizički zahtjevi lige... Sve je bilo puno drukčije! Boljela su me i leđa pa sam se mučio do kraja sezone, a nisam se mogao žaliti jer smo osvojili skoro sve što se osvojiti dalo te godine.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

'Samo sam jednu sezonu igrao na maksimumu'

Ta sezona bila je jako uzbudljiva za njega, a sve u svemu, Bišćan je smatra savršenom. Teža mu je od te bila - sljedeća sezona. Priznaje, u njoj nije bio dovoljno dobar:

- Bit ću iskren, nisam bio dovoljno dobar. Trebalo mi je neko vrijeme da se adaptiram i pronađem svoje mjesto. Trebao sam promijeniti svoje razmišljanje o igri i onda je sve sjelo na svoje mjesto. Kad je došao Benitez, pitao me koju poziciju želim igrati i to je bio pun pogodak. Mislim da je ta sezona 2004./05. bila jedina gdje sam zaista igrao na maksimumu svojih mogućnosti, bar sam tako mislio. Naravno, bio sam razočaran što nisam igrao u Istanbulu, no utakmica je bila prebitna za ikakva sebična razmišljanja. Želiš da tvoj klub pobijedi.

Dotakao se i slavlja nakon te utakmice - bilo je ludo! Slavlje na stadionu, u hotelu, parada...

- To je sve mutno, strašno je emocionalno. Nevjerojatno! Teško je objasniti to sve. Mučili smo se, izgledalo je kao da nećemo proći skupinu Lige prvaka te sezone, a onda smo počeli izgledati dobro. Jako dobro i čvrsto!