Novi problemi uoči posljednje utakmice za EP: Sedam igrača U-21 reprezentacije ima koronu

Naravno, izbornik Igor Bišćan je odmah uputio dodatne pozive pa je za utakmicu protiv Litve pozvao Marka Điru, Diona Drenu Belju, Ivana Dolčeka, Josipa Mitrovića te Daniela Štefulja...

<p><strong>Hrvatsku U-21 reprezentaciju</strong> u utorak očekuje posljednja utakmica u kvalifikacijama za<strong> Europsko prvenstvo</strong>, ali izbornika<strong> Igora Bišćana</strong> je dočekala najgora moguća vijest. Čak sedmorica reprezentativaca su dobila pozitivan test na korona virus.</p><p>- Liječnička služba hrvatske U-21 reprezentacije zaprimila je rezultate testiranja na SARS-CoV-2 odrađenog u nedjelju, uoči posljednje kvalifikacije utakmice mlade reprezentacije. Rezultati testiranja pokazali su kako je na virus SARS-CoV-2 pozitivno sedmero igrača te dva člana stožera. Zbog poštivanja epidemioloških pravila te Uefinog Return to Play protokola, drugim članovima reprezentacije nije određena mjera samoizolacije - poručili su iz HNS-a.</p><p>Naravno, izbornik Igor Bišćan je odmah uputio dodatne pozive pa je za utakmicu protiv Litve pozvao Marka Điru, Diona Drenu Belju, Ivana Dolčeka, Josipa Mitrovića te Daniela Štefulja. Osim zaraženih igrača, izbornik neće moći računati ni na Bornu Sosu koji je dobio crveni karton u prošlom susretu.</p><p>Užasne su to vijesti za našeg izbornika jer 'mini vatreni' u utorak od 17 sati igraju posljednje kolo kvalifikacija za EP protiv Litve, a kako bi ostali u minimalnim šansama za plasman na Euro, potrebna nam je pobjeda protiv Litve. Sada ulazimo u susret bitno oslabljeni protiv protivnika kojeg smo u prvom susretu dobili 3-1.</p><p>Hrvatska je prošli tjedan remizirala sa Škotskom (2-2) nakon što je imala 2-0 te si tako otežala put na Euro, a da će on biti nemoguć, dala nam je do znanja Češka koja je dan poslije pobijedila Grčku 2-0. Tako su 'mini vatreni' izgubili svaku šansu za prvo mjesto, a jedina nada nam je ostala u osvajanju drugog mjesta. </p><p>Na Euro će se plasirati devet pobjednika skupina te pet najboljih drugoplasiranih momčad. Prvi uvjet je taj da Škotska ne smije pobijediti Grčku, naravno, uz našu pobjedu, a uz to se moraju poklopiti rezultati iz drugih skupina. Šanse su minimalne, ali dok god postoje, pravo je nadati se.</p>