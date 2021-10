Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je u Varaždinu Norvešku 3-2 i tako zadržala stopostotni učinak u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nakon tri kola.

- Teška utakmica za nas. Jako smo dobro smo otvorili i poveli. Utakmica se odvijala onako kako nama odgovara, no onda smo primili u gol u drugom dijelu i Norvežani su osjetili da utakmica može otići na njihovu stranu. Brzo smo zabili i treći gol, no onda smo im poklonili gol i znali smo da ćemo do kraja utakmice strepiti. Oni su pokušavali s hrpom dugih lopti, no uspjeli smo ostvariti pobjedu što je najvažnije – rekao je izbornik Igor Bišćan.

- Teško je izborena ova pobjeda pa je time i slađa. Zadovoljan sam trudom i zajedništvom momaka - istaknuo je Bišćan.

Hrvatsku je prema pobjedi vodio Luka Sučić koji je zabio u 16. minuti i dodao dvije asistencije. Kod njegovog gola lopta je pogodila Šutala i odbila se u gol.

- Ma nije važno kome se piše pogodak. Znali smo da će biti teška utakmica i da je Norveška opasna s tim dugim loptama. Najvažnija je pobjeda, a meni je stvarno fenomenalno igrati za Hrvatsku - rekao je Sučić, 19-godišnji član Red Bull Salzburga.

Zabio je i Mario Vušković, član HSV-a koji je protiv Norvežana bio u ulozi libera.

- Znali smo da prijete dugim loptama pa smo imali uvijek jednog osigurača u skoku. Malo su nas tim dugim loptama uvukli u šesnaesterac, no mi smo odradili svoje i pobijedili. Naravno, da sam sretan zbog gola - dodao je Vušković.

Mladim "vatrenima" slijedi susret kod Azerbajdžana.

- To jesu mladi dečki, ali pokazali da su ozbiljni. Sad ova tri boda treba potvrditi protiv protivnika koji nije na našoj razini, ali neće biti jednostavno nakon potrošnje protiv Norvežana - zaključio je izbornik Bišćan.