Bišćan uoči Hajduka: Nitko na Poljudu ne može biti favorit...

U nedjelju se na Poljudu igra 151. Jadranski derbi. Desetljeća i desetljeća tradicije. Najčešće: Hajdukovog demoliranja Rijeke. No povremeno, a zadnjih desetak godina dosta često, i Rijekinog gaženja Hajduka usred Splita (ona generacija predvođena majstorom Vugrincem), osvajanja Kupa pobjedom u Splitu (momčad koju je stvorio Elvis Scoria), neslomljivošću svih generacija koje je u Split dovodio Matjaž Kek, ovacija prepunog Poljuda gostima s Kvarnera (1999. u predzadnjem kolu; da bi kolo kasnije Krečakova zastavica pomogla "najkatoličkijem" klubu)...

Igor Bišćan kao igrač je s Liverpoolom, stajao na krovu svijeta, u nedjelju je trebao prvi puta osjetiti što znači kao Rijekin trener voditi momčad u Splitu, Zoran Vulić iz glasovite je splitske nogometne obitelji, Hajdukova nogometna legenda koja je prije gotovo 10 godina bila i na Rijekinoj klupi. A preksutra će Bišćan, Vulić i njihovi igrači "za nagradu" tradiciji i svemu što su napravili u svojim karijerama, izaći pred - prazni Poljud.

U ukupnom međusobnom omjeru Hajduk je očekivano (dovoljno je pogledati nisku 'hajdučkih' trofeja) i uočljivo bolji: 56-51-43. Stvari poprimaju drukčiji izgled kad se pogledaju samo HNL-sučeljavanja (30-21-27 sa gol-razlikom 106:101) da bi postale gotovo posve izjednačene ako se u obzir uzmu svi dvoboji Bilih i Bijelih od hrvatske samostalnosti: 31-26-30.

Priča dobija žestoko trijumfalni riječki pečat ako se u obzir uzme zadnjih desetak godina ili razdoblje od dolaska Damira Miškovića na čelo kluba iz Kvarnerskog zaljeva. Konkretno: u zadnja 24 Jadranska derbija Hajduk je pobijedio - jedan put (brojkom: 1 pobjeda), a omjer je 1-9-14 u Rijekinu korist.

A gledajući samo dvoboje na Poljudu dolazi se do, po Splićane, u ovom desetljeću žestoko porazne tradicije. Hajduk je na svom travnjaku, na svom stadionu i u svojem gradu Rijeku zadnji put pobijedio: 7. kolovoza 2011. Prije više od 7 godina! Tj. prije točno 2640 dana. Djeca rođena te godine sada su u 1. razredu.. A Rijeka kod Hajduka nije izgubila - 12 utakmica zaredom.

I realno, ni preksutra se ne očekuje promjena tog niza.

A takva se priča čuje i iz samog Splita. No to ne zanima Igora Bišćana. Ni najmanje.

- Čitam i ja da govore kako nisu favoriti. A kad to govore onda su kontradiktorni. Kao što na Rujevici nitko osim Rijeke nije favorit, tako je i sa njima na njihovom stadionu. Ali... Ja ne mogu utjecati na to što drugi govore pa mi to i nije bitno nego sam fokusiran jedino i isključivo na ono na što mogu utjecati. A to je: moja momčad - rekao je Bišćan.

O praznim tribinama:

- Žao mi je što neću osjetiti pravu atmosferu Jadranskog derbija, normalno da mi je žao, ali to je još jedna zadana okolnost na koju nemam utjecaja pa stoga... Uopće ne razmišljam kome bi prazne tribine mogle biti prednost, a kome minus. Znam što preksutra želimo napraviti i za što se spremamo.

A to je?

- Nakon pobjede u Zaprešiću, nedjeljna bi pobjeda značila veliki korak prema stabilizaciji koju spominjem od svog prvog dana u Rijeci. A jako dobro znam i što bi taj trijumf značio našim navijačima. I znam da nas očekuje neizvjesna, teška i zanimljiva utakmica puna natjecateljskog žara. Bez obzira na prazne tribine!

U Zaprešiću je proradio Antonio Čolak.

- A ako kao momčad budemo pravi onda će mu se u realizatorskom smislu početi pridruživati i drugi. Naporan i uporan rad te vjera u sebe i suigrače jedini su ispravni put koji onda u prvi plan izbacuje brojne pojedince.

Iskustva igranja na Poljudu s Dinamom i(li) reprezentacijom?

- Nikad nisam puno gubio, ali nije bilo ni baš jako puno pobjeda.

Velkovski je već tradicionalno odsutan zbog ozljede, a Lončar zbog crvenog kartona iz Zaprešića. Početna postava?

- Ili ću umjesto Lončara u vezu sa Čanađijom i Pavičićem staviti Grahovca ili Pavičića 'spustiti' malo bliže našem golu, a iza Čolaka staviti nekog drugog ofenzivca. Ne znam još, imam još dva dana do utakmice, vidjet ću sutra-preksutra - rekao je novi šef Rijekine struke.

Bijeli će za dva dana na praznom Poljudu, dakle, najvjerojatnije istrčati u ovom sastavu:

Sluga - Pavelic, Escoval, Punčec, Zuta - Čanađija, Grahovac - Gorgon, Pavičić, Heber - Čolak.

Zadnja četiri igrača, zdravi i raspoloženi, u Prvoj HNL rade razliku!

Gorgon: U Split dolazimo pobijediti

Kapetan Alexander Gorgon Jadranski je derbi najavio kratko i maksimalno jasno:

- Vratilo nam se samopouzdanje nakon pobjede kod Intera, a kod Hajduka hoćemo potvrditi dobru atmosferu na treningu, na kojem sada ima i šale i ozbiljnosti. Hajduk je uvijek težak protivnik. Ni mi, ni oni na tablici nismo gdje bi htjeli biti, ali u derbiju to ništa ne znači. Znamo koliko su ove utakmice bitne našim navijačima i u Split, normalno, idemo pobijediti! - rekao je kapetan.

Puni ili prazni Poljud, Rijeci je svejedno. Bišćanova Rijeka ide dosoliti splitsku ranu...

Još dva dana pa - Jadranski derbi!