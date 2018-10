Bišćan: Varaždinci su se borili kao lavovi, svaka im čast...

Nogometaši Rijeke su nakon drame izbacili Varaždin za četvrtfinale kupa, a džoker s klupe bio je Čolak koji je zabio gol vrijedan prolaska dalje u posljednjim sekundama.

- Prvih 15 minuta igrali smo nervozno, uplašeno i gosti su došli do prednosti. Kasnije smo krenuli odlučnije, agresivnije i borbenije. Nakon što smo postigli pogodak, imali smo najbolju priliku na utakmici, onu Golubara, ali nismo zabili. U drugom dijelu Rijeka je imala sterilnu inicijativu. Sretan sam što smo pružili vrlo kvalitetan otpor, no ostaje žal smo gol primili u posljednjoj minuti i na takav način izgubili– rekao je Branko Karačić, trener NK Varaždina koji je vrlo dugo u šahu držao Rijeku u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Utakmica se igrala u prekrasnom ambijentu, pred 4.000 gledatelja u Varaždinu, a Rijeka je povela preko Jakova Puljića u 4. minuti, koji je odlično reagirao na asistenciju kapetana Zorana Kvržića i pogodio u same rašlje za 0:1.

Varaždinci su se u nastavku probudili i u 27. minuti Leon Benko zabio je svojem bivšem klubu za 1:1. U drugom poluvremenu, Riječani su imali inicijativu, no Varaždinci su se dobro branili. I dok se sve više mislilo kako će se igrati produžeci, ukazao Mirko Zvonimir Čolak postigavši gol glavom u posljednjoj minuti sudačke nadoknade.

- Gledali smo jako zanimljivu utakmicu, u jako lijepom ambijentu. Atmosfera me podsjetila na moje igračke dana, kad je publika u Varaždinu davala posebnu draž susretu. Jedna promocija nogometa, no pobijedili smo kako smo pobijedili. Varaždinci su se borili kao lavovi, no vjerujem da je slavila sveukupno bolja momčad – rekao je Igor Bišćan, trener Rijeke koji je zadovoljan izvedbom svojih ofenzivaca Puljića i Čolaka.

- Puljić je zabio gol, Čolak odlučujući pogodak i s napadačima moram biti zadovoljan. Također, Heber odigrao utakmicu punu tempa – dodao je Bišćan.

Varaždinci su tako pokazali da se mogu nositi s prvoligašima.

- Ova utakmica nam mora biti putokaz za Prvenstvo. Ako ćemo igrati na tako visokoj razini, prošetat ćemo se kroz 2. HNL- zaključio je Mario Sačer.