Bišćan: Volio bih da se varam, ali Austrija je baš ozbiljna ekipa

Dok će A reprezentacija put Dohe, mladu hrvatsku vrstu do 21 godine očekuje nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2023. godine. Bišćanovi igrača 25. ožujka dočekat će Austriju, a četiri dana kasnije i Finsku. Obje utakmice igrat će se u Varaždinu.

Hrvatska je nakon šest kola stopostotna i nove dvije pobjede približile bi je plasmanu na Euro.

- Austrijance sam još prije prve utakmice kvalifikacija stavljao u kategoriju naših najozbiljnijih suparnika iako to tablica u ovom trenutku ne pokazuje. Možda čak ni ona naša zadnja utakmica koju smo igrali s njima nije to pokazala, ali još uvijek stojim kod toga. Oni su jedna moderna, ozbiljna ekipa, čiji igrači igraju u ozbiljnim klubovima, igraju bitne uloge, u kontinuitetu, imaju sigurno 5-6 jako zanimljivih igrača. Volio bih da se prevarim i da nakon utakmice u Varaždinu mogu reći da sam se prevario, ali prilično sam siguran da će se svi uvjeriti da je to jedna baš kvalitetna momčad - upozorio je Bišćan.

U prvim utakmicama Hrvatska je s 3-1 pobijedila Austriju, a Finsku s 2-0.

- Finska nije na toj razini, ali bolja je nego što smo mislili prije početka kvalifikacija. To je pokazala i naša utakmica u Finskoj, gdje budimo realni, rezultat nije bio ogledalo onoga što se dešavalo na terenu. Naša pobjeda od 2-0 je bila malo preuvjerljiva, tako da i njih maksimalno ozbiljno shvaćamo i maksimalno ozbiljno ćemo se pripremiti za njih. Oni su, na kraju krajeva, pobijedili uvjerljivo i igrom i rezultatom Austriju kod njih. Čekaju nas dvije teške utakmice, ali vjerujem u dečke, dečki su svime što su dosad napravili jednostavno u svima nama probudili dodatni optimizam i pozitivu i vjerujem da će biti sve OK.

POPIS IGRAČA:

Vratari: Dominik Kotarski (Gorica), Nikola Čavlina (Dinamo), Renato Josipović (Bravo)

Braniči: Boško Šutalo (Hellas Verona), David Čolina (Hajduk), Mario Vušković (HSV), Bartol Franjić (Dinamo), Josip Šutalo (Dinamo), Nikola Soldo (Lokomotiva), Hrvoje Smolčić (Rijeka), Josip Stanišić (Bayern), Alois Dominik Oroz (Vitesse)

Vezni: Jurica Pršir (Gorica), Luka Sučić (RB Salzburg), Martin Baturina (Dinamo), Ante Palaversa (Kortrijk), Toni Fruk (Gorica), Arijan Brković (Slaven Belupo)

Napadači: Antonio Marin (Šibenik), Lukas Kačavenda (Lokomotiva), Roko Šimić (RB Salzburg), Stipe Biuk (Hajduk), Marin Ljubičić (Hajduk), Dion Drena Beljo (Istra 1961), Denis Bušnja (Rijeka)