Bišćanovi vojnici: Poziv dobio prvi strijelac slovenske lige...

Objavljen je popis od 23 igrača koje će Igor Bišćan voditi u Mađarsku i San Marino na svoje prve utakmice kao izbornik Hrvatske U-21. Popis igrača ovoga puta je sastavljao i slao koordinator u Savezu Petar Krpan jer je u tom trenutku reprezentacija bila bez izbornika.

Dinko Horkaš iz Dinama je ozlijeđen, a umjesto njega je pozvan Ivan Nevistić. Umjesto pretpoziva u odnosu na utakmicu sa Škotskom, izravne su pozive dobili Zirdum i Šverko, a nova su imena Đurasek i Vizinger, prvi strijelac slovenske lige s osam golova. Pretpozive je sada dobio dvojac Posavec i Bogojević.

Vratari: Adrian Šemper, Ivan Nevistić

Braniči: Borna Sosa, Domagoj Bradarić, Branimir Kalaica, Vinko Soldo, Boško Šutalo, Matko Zirdum, Marin Šverko

Veznjaci: Luka Ivanušec, Nikola Moro, Lovro Majer, Kristijan Bistrović, Luka Hujber, Darko Nejašmić, Ivan Lepinjica, Mihael Žaper, Neven Đurasek

Napadači: Sandro Kulenović, Mario Ćuže, Antonio Marin, Ivan Dolček, Dario Vizinger

Pretpozivi: Ivan Posavec, Borna Bogojević

🔥Croatia U-21 squad list for Igor Bišćan's debut as head coach 🔥



October fixtures for our U-21s:

Friendly match: 🇭🇺@MLSZhivatalos 🆚🇭🇷 on October 11 (just a day after the Vatreni meet the Hungarian men's senior team!)@UEFAUnder21 Qualifiers: 🇸🇲🆚🇭🇷 on October 14#BeProud pic.twitter.com/GPxeykxY44