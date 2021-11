Majka jednoga od najvećih hrvatskih košarkaša svih vremena Dražena Petrovića otkrila je kako za 30. obljetnicu njegove smrti zaklada koja nosi njegovo ime i kojoj je ona predsjednica priprema dolazak Brooklyn Netsa u Hrvatsku!

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki Draženov dres za njegov rođendan

- S njima pregovaramo. Moram do New Yorka, do ureda NBA-a, oni nisu kao mi, da u dva dana napravite, nego traže sve temeljito. Nadam se da ćemo uspjeti - rekla je Biserka Petrović za HRT.

Dražen je preminuo 7. lipnja 1993. na autocesti kod Denkendorfa u Njemačkoj, na povratku s reprezentativne akcije u kvalifikacijama za EuroBasket. Hrvatska i svjetska košarka izgubile su velikana, a stalno ga se prisjećaju i njegovi Netsi, čiji je bio član dok je stradao.

- Prije nismo imali dvoranu, sad imamo Arenu, ali ja bih voljela tu (u Ciboni)... Ha, vidjet ćemo - rekla je Biserka Petrović.

Sve je još u povojima, pa tako i termin te utakmice.

- Ne zna se još. Mi ćemo prepustiti njima jer nije lako, sve zavisi od korone. Ne bismo htjeli vezivati rođendan (22. listopada) i godišnjicu (7. lipnja), nego kad njima odgovara. Ali za 30. obljetnicu mora se napraviti nešto veliko - kazala je Draženova majka.

Netsi s jedne, a hrvatska reprezentacija s druge strane. Ili?

- Teško je složiti najbolje igrače iz Europe, ali vidjet ćemo. Još vam ovog časa ne mogu reći, ali radi se na tome - dodala je.