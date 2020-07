Aktualni te\u0161ka\u0161ki prvak samo se nasmijao na tu re\u010denicu i zahvalio Bispingu uz poruku da se nada da su mu platili ve\u010deru. Izazvalo je to lavinu reakcija na dru\u0161tvenim mre\u017eama, a neki su sli\u010dnost primijetili dok nekima spomenuti doga\u0111aj apsolutno nema smisla. No, slika podijeljenog lica ukazuje na neku sli\u010dnost.

<p>Upravo su me u restoranu zamolili za fotografiji. A prišli su mi s: 'Hej Stipe, možemo li se fotografirati s tobom? Mora da je taj <strong>Stipe Miočić </strong>neki zgodni gad, govori <strong>Michael Bisping </strong>(41)</p><p>Aktualni teškaški prvak samo se nasmijao na tu rečenicu i zahvalio Bispingu uz poruku da se nada da su mu platili večeru. Izazvalo je to lavinu reakcija na društvenim mrežama, a neki su sličnost primijetili dok nekima spomenuti događaj apsolutno nema smisla. No, slika podijeljenog lica ukazuje na neku sličnost.</p><p>Fanovi će očito shvatiti da su dobili fotografiju sa Michaelom Bispingom, ali što je - tu je. Nije teškaški UFC-ov prvak, ali je bivši prvak u srednjoj kategoriji. Podsjetimo, Bisping je posljednju borbu odradio prije tri godine kad je nokautom izgubio od Gasteluma, a od tada je UFC-ov stručni komentator i voditelj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Erslan daje prednost Stipi Miočiću</strong></p><p>Podsjetimo, dugo se čekalo na potvrdu treće borbe između Stipe i <strong>Daniela Cormiera</strong> za vladara teške kategorije UFC-a, a odlučeno je kako će to biti 15. kolovoza u UFC-ovom APEX centru Las Vegasu. Kladionice su dva puta davale prednost Cormieru, ali ovaj put su uz aktualnog prvaka.</p><p>Vatrogasac iz Clevelanda blagi je favorit protiv DC-a prema nekim kladionicama, dok im neke daju jednake šanse sa koeficijentom od 1,85 na obojicu. No, ima i onih koje su marginu na Stipu postavile na 1,80 dok je koeficijent na bivšeg prvaka 2,05.</p>