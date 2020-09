Bistrović zakucao pod prečku za slavlje, krasan dribling Vlašića

Nogometaši CSKA Moskve na hrvatski su pogon došli do vrijedne gostujuće pobjede. Kod Ufe su slavii s minimalnih 1-0, a gol za pobjedu zabio je mladi Kristijan Bistrović (22)

<p>Već je u petoj minuti Nikola <strong>Vlašić </strong>nanizao trojicu na centru i nagovijestio dobar dan u redovima Moskovljana. Dva najbolje ocijenjena pojedinca u redovima pobjedničke momčadi su Hrvati jer je Kristijan <strong>Bistrović </strong>nakon ulaska u igru riješio gostovanje kod <strong>Ufe </strong>zakucavanjem pod prečku za 1-0 (0-0).</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Rusija/a117912-Dribling-sezone-Vlasica-pobjednicki-gol-Bistrovica.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Dominirali su gosti od samog početka, a hrvatski reprezentativac bio je najbolji pojedinac na terenu, no ni u tako dobrom izdanju nije uspio pomoći svojoj momčadi da do poluvremena uspiju doći do željene prednosti. I u nastavku su napadali, ali bezuspješno sve do 64. minute.</p><p>Tri minute prije u igru je ušao naš Kristijan Bistrović, a zatim je na asistenciju Fedora Chalova poslao loptu u mrežu za 1-0. U 89. minuti je dobio i žuti karton, a njegov je gol osigurao veliko slavlje gostiju koji su došli do pete pobjede u osam utakmica te se sa 16 bodova nalaze bod iza <strong>Lovrenovog </strong>Zenita.</p><p> </p>