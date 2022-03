Imali smo početkom drugog poluvremena dobar udarac Lovrića. Igrali smo protiv dobre ekipe koju nije lagano pobijediti, pogotovo na njihovom terenu koji je specifičan. Težak je za igru, klizav i tvrd, a oni su ipak priviknuti na ovaj teren, objasnio je Nenad Bjelica nakon remija s Lokomotivom (0-0) za Novu TV.

Pokušavali su njegovi izabranici doći do tri boda na Kranjčevićevoj, a na kraju su Topčagić i Pivarić uspjeli sačuvati mrežu Nevistića i nisu dali Osijeku da ode na Gradski vrt s tri boda. A nisu Lokosi bili bezopasni, zaprijetili su preko Aliyua i Kačavende, ali nisu uspjeli zabiti ili je na mjestu bio Ivušić.

- Slažem se, mislim da je Lokomotiva imala fazu igru u kojoj je bila bolja, kao i mi. Imali su šanse, kao i mi, koje su ostale neiskorištene. Mislim da je ovo na kraju realan rezultat - rekao je.

Spomenuo je i teak teren na Kranjčevićevoj koji, ruku na srce, i trpi najviše u HNL-u. Igraju tu prvoligaši, drugoligaši, niži uzrasti i teren se nema kad oporaviti.

- Zato smo izgledali u jednoj fazi utakmice slabije, ali nismo zaslužili danas pobjedu. Ovo je realan rezultat, u pojedinim situacijama nas je Ivušić spašavao.

Nakon četiri pobjede u nizu Osijek je propustio pobjeći Dinamu na veću bodovnu razliku, a do kraja još ima dosta vremena.

- Idemo dalje, još je deset utakmica do kraja, trideset bodova. Bit će još gubljenja bodova kod svih ekipa, ne vjerujem da će netko pobijediti sve do kraja. Idemo dalje, treba biti fokusiran na sljedeću utakmicu protiv Rijeke - rekao je trener Osijeka pred čijom je momčadi sad okršaj u polufinalu Kupa i to na domaćem terenu u srijedu, 9. ožujka:

- Rijeka je odlična. Sutra igraju protiv Slaven Belupa, vidjet ćemo kako će izgledati. Trebamo biti fokusirani sami na sebe, želimo igrati to finale s Hajdukom - zaključio je.