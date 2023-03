Bitka za Livaju: Šibenik dvaput slavio protiv Hajduka, a oba puta u sastavu njega nije bilo

Marko Livaja počet će u dvoboju protiv Turske u vrhu napada! Tom rečenicom otvorio je tekst Hürriyet, turski medijski gigant, čiji portal i novine dnevno čitaju milijuni Turaka. Naravno da Livaja nije počeo, a i kako će kad nije ni putovao u Tursku. Hajdukov napadač ostao je u Splitu, gdje se trenutačno liječnici brinu kako bi ga osposobili za subotnju prvenstvenu utakmicu protiv Šibenika. Jer bez Livaje, to je jasno, Hajduk nije ista momčad. Naravno da vijesti iz Splita osluškuju i čelnici Šibenika, jer nije im svejedno tko će istrčati u vrhu napada.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajdukov najbolji igrač i kapetan od povratka iz AEK-a u veljači 2021. igrao je u šest utakmica protiv Šibenika i zabio četiri gola. U svom prvom nastupu protiv kluba sa Šubićevca u završnici sezone 2020/21. zabio je gol u 2-0 pobjedi Hajduka. Nakon toga Hajduk je protiv Šibenika igrao u siječnju 2022. godine i Livaja je u 3-1 pobjedi zabio dva gola. Oba su bila iz penala. Posljednji gol protiv mrskog rivala Livaja je zabio nedavno, na otvaranju proljetnog dijela sezone u Lekinu debiju na klupi Splićana. Livaja je u završnici iskoristio kiks šibenske obrane i postigao pobjednički gol za slavlje 2-1. Šibenčani su po velikom pljusku i teškom terenu vodili 1-0, da bi Hajduk okrenuo i tim golom Livaje u posljednjim trenucima pobijedio.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

E, sad, vrlo zanimljiv podatak je kako Hajduk stoji protiv Šibenčana bez pomoći Livaje. Naime, od povratka Šibenika u prvu ligu, momčad sa Šubićevca je slavila dvaput, a oba puta u momčadi Hajduka nije bilo Marka Livaje. U prvom slavlju "Narančastih" na jesen 2020., kad su na Poljudu slavili golom Sahitija, Livaja još nije bio još igrač Hajduka, dok je u prošloj sezoni Šibenik pobijedio na Šubićevcu s 2-0. Golove su zabili Mina i Ćurić.

To je što se tiče pobjeda, a Šibenik je znao uzeti bodove i kad bi Livaja igrao za Hajduk. Bilo je to na Šubićevcu u rujnu prošle godine. Hajduk je vodio i tako je bilo skroz do 97. minute, kad je Dolček izjednačio.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibenčani znaju da će im posao biti itekako olakšan ako Livaja neće moći igrati, a čak i ako nastupi, pitanje je u kakvom će biti stanju. Svjestan je toga trener Šibenika Damir Čanadi, koji je nedavno igrao protiv Dinama i odlično zaustavio najboljeg Dinamova napadača Brunu Petkovića. Taj nezahvalan posao pripao je Mislavu Matiću, koji ga je odradio sjajno, Šibenik je pobijedio 2-1.

Stoga Čanadi priprema vrlo sličnu taktiku i za Hajduk ako će nastupiti Marko Livaja. Jer Čanadi vrlo dobro poznaje Livaju, ne samo iz hrvatske, nego i iz grčke lige, gdje je bio trener Atromitosa, dok je Livaja igrao za AEK.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

O Livajinim izgledima za nastup u Šibeniku stižu svakakve informacije, prema jednima trebao bi stisnuti zube i zaigrati, dok prema drugima, koje se čine izglednije, trener Leko neće početi s Livajom kako ne bi riskirao dodatnu ozljedu, kojom bi ga izgubio za polufinale Kupa, koje se igra 12. travnja u Koprivnici. A to je trofej na koji Hajduk puca. Ostanu li bez Livaje, šanse bi se bitno umanjile. Dramu na Poljudu, osim Hajdukovih, pozorno osluškuju i navijači Šibenika...

