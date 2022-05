Biuk na meti Atalante: Talijani pregovaraju o cijeni s Hajdukom

Stipe Biuk (19) na meti je Atalante, potvrđeno nam je to iz krugova bliskih igraču i ne bi bilo nemoguće da mu večerašnji ogled finala Kupa bude i posljednji u dresu Hajduka.

Atalanta je, kako pišu talijanski mediji, spremna ponuditi 7 milijuna eura plus bonuse i postotak od budućeg transfera, no pregovori još uvijek traju i pitanje je kakav će biti odgovor Hajduka te je li to stvarna cijena koju su Talijani spremni platiti.

Biuk je u prvu momčad ušao prošle zime, nakon priprema u Postirama, i odmah je potvrdio svoj visoki potencijal. Dojam je kako darovito krilo i mladi reprezentativac ima još puno prostora za napredak, a upravo je to ono što je Atalanti, a i nekim Njemačkim klubovima najinteresantnije. Navodno su u igri još i Torino i Fribourg.

Nakon što se prošle godine spominjao mogući transfer u Manchester City za dvoznamenkaste svote, nogometaš 'bilih' ove je sezone odigrao 33 utakmice i zabio jedan goi uz tri asistencije.

