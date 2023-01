Biuk: Nisam se odrekao karijere ni reprezentacije. U LA vodim i trenera jer želim napredovati...

Kad sam u zimu 2021. dobio poziv za odlazak na pripreme prve momčadi, nisam ni sanjao da će se sve ovako brzo odviti, da ću nakon dvije godine otići iz Hajduka. Ali život nogometaša je takav, nikad ne znaš kad i gdje će ti se ukazati nova prilika. Iza mene su ostale neke nedovršene stvari ali dovoljno sam mlad da se stignem vratiti i dovršiti ih – kazao nam je Stipe Biuk u oproštajnom intervjuu uoči puta u Ameriku, gdje ga čeka novi izazov i unosan ugovor s Los Angelesom.

Većina komentara nakon objave vijesti o tvom transferu išla je u smjeru da si se odlaskom u Ameriku odrekao ozbiljne karijere. Kako ti na to gledaš?

- Bio bih lud kad bih se s 20 godina odrekao karijere, a ni ljudi koji brinu o meni i moja obitelj ne bi me savjetovali da prihvatim takvu. Na ovaj transfer gledam isključivo kao na novu priliku za dokazivanje u sredini koja me željela u svojim redovima. Dva puta dolazili su me gledati, pričali smo, predstavili su mi svoj plan za mene i plan kluba, igraju četiri natjecanja i sigurno će biti jako puno prilika za igru. Znam da su za mnoge Amerika i nogomet nespojivi, ali u zadnjih nekoliko godina puno se toga promijenilo i vjerujem da će ovo biti jako dobra opcija za nastavak moje karijere.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Što bi poručio onima koji "brinu"?

- Da ne brinu, ha, ha, ha... Ljudi koji su zaduženi za moju karijeru sve su do sada dobro odradili i ne sumnjam da će i dalje. Bilo je dosta ponuda, odabrali smo ovu i ja sam uvjeren da su me dobro savjetovali prilikom izbora.



Vjeruješ li da ćeš i dalje biti u krugu reprezentativaca za Europsko prvenstvo U-21 koje je na rasporedu u lipnju i srpnju?

- Nadam se da me transfer neće udaljiti od reprezentacije. Volio bih biti dio momčadi koja će igrati na tom velikom natjecanju i pokušati napraviti rezultat na tragu seniorske reprezentacije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad smo kod seniora, iduće SP će se 2026. igrati u Americi, dakle na tvom terenu. Vidiš li se tada su seniorskoj vrsti?

- Iskreno, ne razmišljam tako daleko i ne bih pričao na tu temu. Fokusiran sam na bližu budućnost i ono što me čeka...

A to je?

- Za početak ću biti smješten u hotelu dok ne pronađem stan ili kuću u kojoj ću živjeti. Treba riješiti papirologiju i sve detalje do 7. siječnja kada nam počinju pripreme kako bih se u miru mogao posvetiti treninzima. Kod njih je ritam utakmica obratan nego kod nas, prvenstvo počinje krajem veljače i to odmah gradskim derbijem s Galaxyjem. Sezona traje od veljače do listopada i to je to... Idemo to odraditi kako treba.

Jesi li kontaktirao s nekim od naših igrača koji igraju u MLS-u?

- Nisam nikoga kontaktirao, ali ih je kontaktirao moj manager Dženis Mujičić i dobio je sve potrebne informacije. Svi govore kako su u MLS-u uvjeti sjajni, kako je liga jako dobra, kako je atmosfera na stadionima odlična....

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Tvoj LAFC stalno ima rasprodan stadion i svi hvale atmosferu. Je li te strah kako ćeš se snaći?

- Za onoga tko je ponikao u Hajduku i igrao pred krcatim tribinama Poljuda nema straha od atmosfere, mi smo na to pripremljeni od prvoga dana i ne vjerujem da ću ikad u karijeri imati tremu ili strah od gledatelja na bilo kojem stadionu. Čuo sam da je stadion mali, da prima 22.000 gledatelja, ali da je uvijek pun i da je atmosfera odlična. Malo sam pogledao i snimke nekih utakmica i svidjelo mi se, jedva čekam zaigrati...

U svlačionici te čekaju brojna poznata imena, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Carlos Vela... Nećeš više biti niti najbrži kao u Hajduku?

- Vidjet ćemo, ha, ha, ha... Čast mi je i privilegija igrati uz takve igrače od kojih se može jako puno naučiti. Vjerujem da ću se nametnuti, po onome što su mi ljudi iz kluba rekli oni me vide na obje krilne pozicije, što mi odgovara. Na lijevoj strani sam igrao puno više, ali i na desnoj sam igrao ranije pa mi neće biti problem prilagoditi se.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko još možeš napredovati i u kojem segmentu?

- Igrač može napredovati uvijek, sve do kraja karijere može se raditi na nedostatcima, ispravljati ih i dorađivati ono što je dobro. Smatram da još imam dosta prostora za napredak i to je jedan od razloga zbog kojih sam izabrao LAFC u kome ću imati priliku raditi i razvijati se u sjajnim uvjetima. Kad pogledam moje brojke u Hajduku, odigrao sam 67 utakmica, imao šest golova i 10 asistencija, to i nije nešto ekstra. Sigurno da je moglo i bolje, i upravo u tom segmentu, u završnici i u napadu vidim najviše prostora za napredak.

Jesi li stigao odgovoriti na sve čestitke, najprije je bio Božić, pa tvoj rođendan, pa transfer, Nova godina....

- Nakupilo se poruka, nadam se da sam svima uspio odgovoriti. Stvarno je bilo puno poziva i poruka, sve do nedavno sam odgovarao. Bilo je ovo jako lijepo razdoblje za mene. Planirao sam nastupiti i na "Četiri kafića" ali sam bio nešto malo i bolestan i nisam bio u Splitu, imali smo obiteljski ručak pa sam morao preskočiti nastup.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Znaš da si po američkim zakonima još uvijek maloljetan, da ne možeš kupiti alkohol...

- Čuo sam, ali to mi je najmanja briga, ne pijem pa mi je svejedno. Nisam nikad do sada bio u Americi, ali svi koji su bili pričali su mi da je super i jedva čekam sam se uvjeriti. Pogotovo svi hvale Los Angeles, kažu da je top grad... Jezik znam, tako da neće biti prepreka da se što prije i bolje prilagodim.

Tko će živjeti s tobom?

- Za početak će uz mene biti kondicijski trener Dario Kremić, a kasnije, kad se malo sve posloži doći će mi i obitelj u posjetu. Znam da će mi nedostajati obitelj i prijatelji, ali nastojim biti što pozitivniji i misliti samo na nogomet.

Voliš li ostale sportove, košarku, baseball, football...?

- Nisam neki ljubitelj drugih sportova osim košarke. Znam je ponekad i zaigrati s prijateljima, ali NBA ne pratim redovito, kasno počinju utakmice pa se nikad nisam zakačio... Ali sada u Los Angelesu planiram gledati utakmice.

Lakersi ili Clippersi?

- Nemam favorita, Lakersi su poznatiji, u Clippersima je Zubac... Vidjet ćemo, dat ću priliku jednima i drugima pa ćemo vidjeti...

Foto: Reuters/PIXSELL, HNK Hajduk

Sad kad se osvrneš unatrag, kod kojeg trenera si najviše napredovao?

- Mislim da su svi s kojima sam radio zaslužni za moj razvoj, ali ako moram nekoga izdvojiti onda je to Mislav Karoglan. On mi je vjerojatno najviše pomagao. Kad je bio pomoćni trener stalno smo individualno radili na napadačkom segmentu igre, kod njega sam redovito i igrao...

Jesi li iznenađen što mu čelnici kluba nisu ukazali povjerenje, nego su izabrali Ivana Leku?

- Iskreno, nisam. Spominjalo se već neko vrijeme da dolazi novi trener, a i ja sam bio okupiran svojim transferom tako da se nisam previše raspitivao. Želim mu svu sreću u nastavku karijere....

Foto: HNK Hajduk

Što ti ostaje u najljepšoj uspomeni?

- Osvojeni kup mi je najdraža utakmica, iako nisam igrao od prve minute, najdraži gol mi je protiv Gorice jer je bio i najljepši, pamtim i asistenciju Kačanikliću, isto protiv Gorice....

Najbolji suigrač?

- Livaja, u svakom pogledu. I kvalitetom, i odnosom... Gušt je s njim trenirati i igrati, u svakom njegovom potezu vidi se da je drugačiji od nas ostalih, recimo kako se postavlja, kako udara loptu... Od njega sam jako puno učio.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Tko ti je dao najbolji savjet uoči puta u Ameriku?

- Ne bih o imenu, ali savjet da mi nitko ništa neće pokloniti i da nitko neće čekati da ugrabim priliku, nego da se moram izboriti za sve sam, je najbolji mogući savjet. Svjestan sam da mnogi čekaju priliku i ako je ja ne iskoristim doći će drugi koji hoće. Sve moram napraviti sam, nitko ništa neće napraviti umjesto mene...

Sad kad se vratimo dvije godine unatrag, na pripreme u Postirama, jesi li ovako nešto i sanjao?

- Nisam, prebrzo mi je sve prošlo, jako brzo se sve odvilo... A nisam stigao ni prvenstvo osvojiti.

Tehnički gledano, ako Hajduk osvoji prvenstvo i ti si dio šampionske momčadi jer si igrao prvi dio sezone?

- Da, stvarno, uopće nisam o tome razmišljao. Eto, nadam se da će uspjeti, ja ću im sigurno biti najveći navijač i podrška. Kamo sreće da uspiju.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Ti i Ljubičić ste skupa počeli, evo, ispada da ste skupa i završili karijeru u Hajduku? Po mnogima prerano, dosta je negativnih komentara na račun predsjednika Jakobušića koji je obećavao kako "neće prodavati budućnost za stabilnost" pa je to svoje obećanje izigrao?

- S Marinom sam jako vezan, skupa smo prošli dosta toga, a eto, sudbina je htjela da na neki način skupa i odemo. Čuli smo se čim sam saznao i da i ja idem, čestitao mi je i već mi je najavio posjet u pauzi prvenstva. Uopće nisam iznenađen da je on eksplodirao u Austriji, znao sam da je odličan igrač i da će proigrati čim dobio priliku u kontinuitetu igrati na svojoj poziciji. S igrom i golovima poraslo mu je i samopouzdanje i ja vjerujem da će on i dalje napredovati i do kraja sezone zabiti još desetak golova te da ga čeka transfer u veći klub. Ja sam uvjeren u to. A što se tiče naših transfera, klub u nekom trenutku mora prodati igrača, čak i mladoga, ne vidim u tome ništa loše, pogotovo ako tim novcem kupi neko pojačanje...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/EXPA

Što bi poručio navijačima i suigračima?

- Prije svega bi se želio zahvaliti navijačima što su uvijek bili uz nas, i u pobjedama i u porazima. U svakom trenutku su nas podržavali i to nam je jako puno značilo. Pogotovo nama mladima. Hvala im na tome i neka i dalje podržavaju klub i neka ga nose ga do konačnog cilja, do naslova prvaka. Za suigrače nemam posebnu poruku, i njima želim zahvaliti što su me podržavali i pomagali mi kao najmlađem, i neka samo tako nastave. A što se tiče kluba, na Poljudu sam proveo 12 prekrasnih godina, klub mi je dao puno, a vjerujem i da su zadovoljni kako sam im se odužio na odlasku.

Je li ovo zbogom ili doviđenja?

- Doviđenja, naravno, Hajduk će zauvijek ostati moj klub...

