Biuk: Poništeni gol? Valjda ljudi koji to gledaju znaju što rade. Skomina: Zaleđe je čisto, ali...

Stipe Biuk bio je tužan nakon remija Hajduka sa Slaven Belupom (0-0) u prvoj natjecateljskoj utakmici ove godine.

- Kiksali smo, od prve minute nismo dobro izlazili s naše polovice i dolazili do njihovog gola. Kasnije smo nastavili pokušavati, ali bilo je to premalo stvorenih prilika za nešto više. Nismo ni zaslužili više.

Pokretanje videa... 00:36 Nezadovoljni navijači Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kako ste vidjeli situaciju oko poništenog gola u 68. minuti zbog zaleđa Marka Livaje?

- A ne znam što reći, valjda ljudi koji to gledaju znaju što rade, ne znam što više od toga reći. Šteta da na kraju nije bio gol i da nisam pomogao ekipi za ta tri boda te da bolje uđemo u sezonu.

Foto: MAXSport/screenshot

- Tu se radi o situaciji kad je duga lopta upućena prema Livaji. Ima crvena crta koja označuje na rubu ramena, ruke se ne računaju. Tu je najveći problem što mi to ne vidimo jasno. Po meni bi to polje trebalo ostati svijetlo, tako da bez problema možemo vidjeti gdje je crvena crta, a gdje plava. Mislim da bi se to bez problema trebalo popraviti, da i gledatelji jasno vide o čemu se radi. Ali je po meni sve čisto - rekao je u emisiji Tportal sudačka analiza bivši Uefin sudac Damir Skomina.

Imali ste jako lijepu prigodu i u 73. minuti...?

- Izgubio sam u duelu korak i nisam dobro zahvatio lijevom nogom. Tako da šteta i za tu priliku. Nismo kasnije stvorili ništa više tako da je bod realan.

Teško vam je bilo igrati ovakve utakmice nakon stanke, a i Belupo se dobro postavio na terenu?

- Nijedna utakmica nije lagana, svi se dobro postave, svi dobro igraju, ali opet moramo pobijediti pred našim navijačima. Kao što sam rekao, šteta što smo ovako ušli u nastavak sezone. Međutim nema tu sad nekog žaljenja. Tužni smo, ali čeka nas nastavak sezone i idemo se spremati za iduću utakmicu.

Gdje je bio problem u igri?

- Rekao odmah da nismo dobro izlazili s naše polovice. Nismo taj posjed dobro držali. Ne znam što bih više rekao od toga da je trebalo biti bolje.

Zaostajete za Rijekom dva boda.

- Ništa, idemo dalje utakmicu po utakmicu. Moramo dobiti sljedeću. Dugo je prvenstvo, ima tu još 17 utakmica odigrati, tako da ima tu još puno bodova. Nadam se da ću još zabiti koji gol i pomoći ekipi.

Slijedi Lokomotiva?

- Uvijek nezgodno gostovanje, ali dat ćemo sve od sebe da uzmemo ta tri boda.