Biuk se predstavio navijačima: LA sam dosad gledao na filmu

Ove je zime redove splitskog Hajduka zamijenio Los Angelesom, a hrvatski ofenzivni veznjak Stipe Biuk (20) je u dresu novog kluba skupio 18 utakmica uz dva gola i asistenciju. Klub ga je sad još jednom predstavio navijačima.

- Volim brz nogomet, prodor u napadu i driblanje. To je uglavnom to - započeo je dobro raspoloženi Biuk.

Svojevremeno se nalazio na Uefinoj listi od 40 igrača za budućnost na kojoj su bili nogometaši poput Barceloninog Gavija i Mudrika, koji je potpisao za Chelsea.

- Prijatelj mi je to poslao, nisam znao da sam na njoj. To je samo motiv da radim još više kako bih se našao na nekoj 'još užoj' listi - objasnio je Stipe.

Hrvatska je mala zemlja, a nalazi se među nogometnim velikanima.

- To je zbog našeg karaktera. Pokazali smo to na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a kao obitelj smo, mislim da je to glavni razlog uspjeha.

Stigao je u aktualnog prvaka MLS-a, a morat će se priviknuti i na život u Los Angelesu.

- Željeli bismo osvojiti naslov prvaka, ali najveća je želja ipak Liga prvaka. Los Angeles je velik grad i ima mnogo toga za vidjeti, a još nisam imao priliku sve istražiti, nadam se da ću to uskoro učiniti. Dosad sam gledao LA samo na filmu, a sad ovdje igram - zaključio je.