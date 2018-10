Bivša broj 1 šokirana bolešću: Nisam mogla ustati iz kreveta

U posljednjih godinu dana, Caroline Wozniacki ostvarila je sve svoje teniske snove.

Prošle godine osvojila je završni Masters, a početkom ove ugrabila je prvu Grand Slam titulu (Australian Open) i nakratko se vratila na tron WTA ljestvice. No u drugom dijelu sezone rezultati joj nisu bili konstatni, a sada je poznat i razlog.

Naime, Dankinja boluje od reumatoidnog artritisa, koji joj je dijagnosticiran u kolovozu. To je autoimuna bolest, koja obično zahvaća ljude između 40. i 50. godine starosti, a zahvaća zglobove.

Za bolest nema lijeka, ali terapijom se simptomi mogu ublažiti.

- U početku, bila sam u šoku. To očito nije idealno ni za koga, a pogotovo kad si profesionalni sportaš - izjavila je Caroline.

Foto: EMPICS Sport/Press Association/PIXSELL

- Nisam o tome htjela pričati tijekom godine jer nisam htjela da drugi misle da nisam dobro, jer sam bila. Jednostavno, naučiš se nositi s time nakon mečeva. Neke dane se probudiš i ne možeš ustati iz kreveta, dok na ostale dane je sve u redu.

