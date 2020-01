Bivšeg engleskog nogometaša našli mrtvog na Novu godinu

Bivši branič Cardiffa, Chris Barker (39) preminuo je na Novu godinu u tek 40. godini života. "Bluebirdsima" je pomogao doći do prve lige u 2003. godini, a nakon iznenadne smrti iza sebe je ostavio uplakane dvije male kćeri i suprugu.

Još nije potvrđen uzrok smrti, a vijest je s javnošću prvo podijelila menadžerska agencija koja ga je zastupala kroz karijeru dugu 18 godina, world in Motion. Na Twitteru su objavili tužnu vijest.

Chris je odigrao više od 500 ligaških utakmica za Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers i Plymouth Argyle.

Foto: Owen Humphreys/Press Association/PIXSELL

- Bio je predivna osoba i bilo je zadovoljstvo raditi s njim - napisali su između ostalog u tužnom tweetu.

Za "bluebirdse" je odigrao 162 utakmice, a nakon toga otišao u Stoke City, Colchester, Queens Park Rangers, Plymouth i Southend.

Njegov bivši suigrač i kapetan Cardiffa, Darren Purse oprostio se preko društvenih mreža sa svojim prijateljem.

Poruke su slali i drugi igrači, među njima i bivši velški internacionalac Joe Ladley koji je napisao kako je Chris bio jedna od najprizemljenijih osoba koju je poznavao.

Devastating news to hear the loss of Chris Barker my thoughts are with his family and friends, One of the most down to earth guys I’ve met. Will be truly missed. Rest In Peace barks 💙