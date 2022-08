Bivšem hajdukovcu probušili gume u rodnom selu: Žalosno! Klasični primitivci i seljačine...

Bivši nogometaš Osijeka i Hajduka, Josip Balatinac (43) našao se na meti huligana u svom rodnom Dražu, naselju u sjeveroistočnoj Baranji.

Naime, kako sam tvrdi, nepoznata osoba (ili više njih) je u noći na ponedjeljak ušla u njegovo dvorište i izbušila gumu na njegovom automobilu.

Povod za ovaj ispad Balatinac je pronašao u nogometnoj kup utakmici NS Baranja u kojoj je Šokadija iz Duboševice, koju on vodi, izbacila domaću Mladost nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca budući da je utakmica u regularnom vremenu završila 4-4.

"Dragi moji mještani Draža ovim putem želim reći da u našem selu ima puno divnih osoba, ali na žalost ima i onih klasičnih primitivaca i seljačina. Većina zna da se jučer odigrala jedna seoska utakmica između NK Mladosti i NK Šokadije iz Duboševice koja je završila tako da je NK Šokadija pobijedila 1:4 nakon izvođenja jedanaesteraca. Ali ono najjadnije se dogodilo nakon utakmice, a to je da se našao onaj jedan ili više njih (seljačina) da svoje frustracije i poraz iskali na mom automobilu. Dobro znaš ili znate da taj automobil osim mene koristi i supruga i još bitnije taj automobil vozi i moje dijete. S tim činom si svjesno ugrozio njegov život.... Saznat ću kad tad tko je ili tko ste...... Onda slijedi prijava" napisao je Balatinac na svom Facebook profilu, a potom dodatno pojasnio za OsijekExpress.com:

- To je moralo biti nekad iza ponoći. Vjerojatno u noći poslije utakmice. A to znači i da mi je netko ulazio u dvorište. Kako imam senzore za gume na automobilu, odmah sam ujutro znao da je probušena, a vulkanizer mi je pokazao rupe i rekao da to nije nastalo u vožnji, već silom, ubodima sa strane. Znate koliko sam uvijek s ponosom isticao da sam iz Draža i koliko volim svoje mjesto. A sada… Slobodno neka me maknu s interneta kao poznatu osobu iz Draža - zaključio je Balatinac.

