Bivši dinamovac: Hajduk me htio dovesti da uvedem reda, ali kada su na Maksimiru to čuli...

Emir Dilaver (33) ostao je navijačima Dinama u lijepom sjećanju. Bio je lider u obrani, beskompromisni borac i produžena ruka Nenada Bjelice u njegovom prvom mandatu. Odlazio je pa se vraćao, s klubom pisao najljepše stranice novije povijesti, a na kraju prošle sezone umirovio se u dresu Rijeke. Imao je unosne ponude iz Saudijske Arabije i Kine, ali shvatio je da je vrijeme došlo za posvetiti se obitelji. I trenerskom poslu.

Pokretanje videa... 00:48 Bjelica ostaje trener Dinama! IO podržao njega i Marka Marića | Video: 24sata/Video

Danas trenira mlađe kategorije, a s ponosom se sjeti svoje karijere tijekom koje je igrao za Austriju Beč, Ferencvaroš, Lech Poznanj, ali najljepši period bio je u Dinamu.

- Najljepše trenutke i emociju sam doživio u Dinamu. Imali smo stav i karakter. Prema nogometu i prijateljstvu. Svemir nas je spojio i pisali smo najljepše stranice povijesti kluba. Da ponovno idem u tu priču - ne bih ništa promijenio. Svaki detalj bi bio isti - rekao je bivši igrač Dinama za Germanijak.

Dinamo je savladao Rijeku s 4-0 u derbiju 24. kola HT Prve lige | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na Maksimir je stigao 2018. godine, a otkrio je i kako. Za njega je bio zainteresiran škotski velikan Rangers.

- I to je bila jako dobra ponuda. Čujem se s predsjednikom kluba, on je bio oduševljen odštetom i kaže da me čekaju da potpišem. A ja sam se čuo s Bjelicom, koji mi je rekao da me želi u Dinamu. I ja dođem do kluba i kažem im: 'Batali taj Rangers, ako idem negdje - idem samo u Dinamo. Ovi u klubu se gledaju u čudu, misle da se šalim, a ja ni da trepnem. Rekao sam predsjedniku: 'Uzeli ste mi titulu i sada biste da ja vama činim uslugu. Ne ostajem ovdje, ali ne idem ni u Glasgow. Riješite odštetu s Dinamom jer idem isključivo tamo' - ispričao je.

U posljednjoj utakmici 1. kola HNL-a Dinamo uvjerljivo pobjedio Lokomotivu sa 6-0 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dilaver je rođen u Tomislavgradu, ali je odrastao u Austriji gdje je i igrao za tamošnju mladu reprezentaciju, ali ne i za A vrstu. Htjela ga je BiH, no to nikada nije zaživjelo. Ovaj stoper je za 'modre' odigrao 83 utakmice u dva mandata i osvojio tri naslova prvaka Hrvatske i Kup. Jedna od najdražih utakmica mu je pobjeda protiv Spartak Trnave kojom je Dinamo osigurao proljeće u Europi nakon 49 godina.

- Ljudi u Zagrebu pedeset godina čekaju taj prolaz i onda se spusti takva magla da ništa ne vidiš. Čuješ kako su iza tebe, kako pjevaju i vesele se, ali ih ne vidiš. Mi se grlimo, pjevamo a ne vidim pet metara ispred sebe. Znam da sam došao kući te večeri i pustio si utakmicu i ponovno sve proživljavao iako sam par sati ranije bio na klupi. I navijao i veselio se.

Zagreb: Dinamo će nakon 48 godina prezimiti u Europi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dilaver je za Dinamo igrao od 2018. do 2020. Odlaskom Bjelice postao je višak pa je otišao u turski Rizespor, no nije puno igrao pa je nakon godinu dana poželio otići. Znao je za to i Hajduk koji mu je poslao ponudu, ali kada su na Maksimiru čuli...

- Pa dobro, to nije tajna da me Hajduk želio dovesti. Imao sam otvoreni poziv, lijepo smo popričali i zaista su se ponijeli gospodski. Trebao im je netko tko će malo dovesti u red igrače koji su redovito pucali pod pritiskom rezultata. I zvali su me jer su procijenili da ja to mogu. Ipak, kada su to čuli moji iz Dinama, odmah su zvali i sredili smo papire.

Rijeka i Dinamo remizirali na Rujevici | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ostao je u Dinamu do siječnja prošle godine kada je na poziv Sergeja Jakirovića prešao u Rijeku s kojom nije uspio osvojiti naslov pa je na kraju prošle sezone otišao u mirovinu.