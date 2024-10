Bivši dinamovac ispričao kako je Mandžo izludio Jaapa Stama: 'Zbog toga ga je tražio u tunelu'

Ovaj mjesec prošlo je 17 godina od jedne od najvećih europskih pobjeda u Dinamovoj novijoj povijesti, trijumfa na Amsterdam Areni 4. listopada 2007. kad je u produžecima pao Ajax, a "modri" ušli u Ligu Uefe. Jedan od aktera te utakmice bio je i nekadašnji hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld (39).

Popularni Šifo prisjetio se dvoboja dvostrukog strijelca s te utakmice Marija Mandžukića i legende nizozemskog nogometa Jaapa Stama. I podijelio s javnosti malo poznatu priču.

- Udarao je Jaapa Stama u svoje vrijeme, a on ga je htio izmlatiti u tunelu. To je Mandžo, on je takav lik. Dobar, fantastičan igrač - počeo je Schildenfeld gostujući u Podcast Inkubatoru pa objasnio kako se to dogodilo:

- Igramo u Amsterdamu, valjda je Jaap Stam na njemu stalno bio, udarali su se i tako to. Dolazi zadnji korner, okrenuo se, pogledao gdje je Mandžo, a on se potapšao po bedru i pitao: "Mene tražiš?". Sudac je svirao kraj, a Stam ga je tražio u tunelu. Trčao je, a mi smo umirali od smijeha. Izludio ga je.

Bila je to prva od tri Mandžine sezone u plavom dresu i odmah je nogometnom svijetu nagovijestio da će dobiti zvijezdu za idućih desetak godina.

- Takav je Mandžo, igra svoj nogomet i znaš da ćeš dobiti svoje. Svaki trening u željeznim kopačkama, a na betonu te samo pogleda i ide dalje, a ti paziš da te ne nagazi. To su bolovi, pucaju kosti - dodao je Schildenfeld.

Šibenčanin se u Dinamu zadržao samo jednu sezonu pa otišao u Bešiktaš, a do kraja karijere igrao je za Duisburg, Sturm Graz, Eintracht, Dinamo Moskvu, PAOK, Panathinaikos, još jednom Dinamo (2015.-2017.), Anorthosis, Šibenik i Aris Limassol, gdje se umirovio 2022. Za Hrvatsku je nastupio 29 puta i zabio jedan gol.

