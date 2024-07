Olmo u najboljoj momčadi Eura! Bivši dinamovac oduševio sve, a uskoro istječe posebna klauzula

Bio je to njegov turnir života i konačna afirmacija na reprezentativnoj razini. Da, zabio je tri gola i dvaput asistirao, možda i nepravedno ostao bez nagrade za najboljeg igrača, ali on je svoj ključni potez napravio u posljednjim minutama finala. Pokušaj Guéhija odbio je glavom s gol-linije i Španjolskoj donio naslov europskog prvaka.

Fenomenalni Dani Olmo odigrao je Euro za pamćenje. Ušao je u turnir kao zamjena za Pedrija, ali sve se promijenilo po njega nakon što se Barcin dijamant ozlijedio protiv Njemačke u četvrtfinalu. Bivši dinamovac ušao je u igru pa zabio i asistirao. Na tome valu optimizma nastavio je i u sljedećim utakmicama te postao jedan od ključnih aktera na putu do titule.

Prepoznala je to i Uefa koja ga je uvrstila u najbolju momčad prvenstva zajedno s još petoricom Španjolaca. Tu su i dva Francuza, jedan Švicarac, jedan Nijemac i tek jedan engleski reprezentativac

Bivši dinamovac igrao je turnir života i konačno je dokazao svima da je sama krema svjetskog nogometa nakon silnih ozljeda koje su ga kočile i okomile se na njega. Zablistao je i pokazao da je spreman za najveće klubove. Mnogi su mišljenja kako je došlo vrijeme za iskorak u njegovoj karijeri, a za njim vlada ogroman interes.

Još od ranije želi ga Manchester City, Barca se nada vratiti ga u svoje jato, a nada mu se i Liverpool. Tko god ga želi kupiti, do 20. srpnja to može napraviti za 60 milijuna eura. Tako stoji u klauzuli koja je ugrađena u njegovom ugovoru, a nakon isteka tog roka, klubovi će morati pregovarati s Leipzigom oko odštete koja će, nakon ovakvih izdanja na Euru, ići u puno veće visine od same klauzule. I vjerujemo kako Nijemci iz sveg srca navijaju da ju nitko ne aktivira.

- Moja klauzula od 60 milijuna? Ako me klubovi žele, znaju što im je činiti. Imam ugovor s Leipzigom i imamo jako dobar odnos. Neće biti problema. - kazao je Olmo.

Njegov potencijalni transfer obradovat će i njegov Dinamo. Već opjevan je njegov dolazak na Maksimir sa svega 16 godina. I zaista je nevjerojatno do kakvih je visina došao iz HNL-a. Modri su od njega zaradili 29 milijuna eura, a ako ode ovog ljeta za 60 milijuna eura, koliko iznosi klauzula, hrvatskom prvaku pripast će šest milijuna eura.