Bivši dinamovac prošao kroz agoniju u Ukrajini: 'Sve je bilo sjajno, a onda je krenuo kaos...'

Trebam mirne uvjete za novi početak, da revitaliziram karijeru a nikako nisam mogao zamisliti se u takvim okolnostima, rekao je bivši dinamovac Ivan Šaranić (21) koji je u ponedjeljak realizirao transfer s Maksimira u Dubai, točnije, klubu Al-Bataehu.

Iza Šaranića je nekoliko turbulentnih tjedana. Prošle je sezone bio na posudbi u Dugopolju, nakon čega je otišao u ukrajinsku Oleksandriju, gdje se nije dugo zadržao. Svoje iskustvo podijelio je za Germanijak.

- Prvi dan kada sam stigao u Oleksandriju, sve je bilo sjajno. Upoznao sam se sa suigračima koji su me lijepo primili, stručni stožer jasno mi je dao do znanja da im je drago što sam došao kao i sportskom direktoru. Odradio sam trening poslijepodne i otišao na spavanje. Kako je bilo jako vruće, ostavio sam prozor otvoren. I onda je nešto prije ponoći krenuo kaos. Prva uzbuna bila je oko ponoći. Nisam znao što trebam raditi. I onda taman pred jutro zaspim nekako kada me probudi nova uzbuna. Onako neispavan otišao sam na doručak i trening... Evo nove uzbune. Gledam trenere i suigrače, njima je to sasvim normalno. Nitko ništa, nema reakcije - ispričao je bivši dinamovac.

Rođeni Siščanin nije dugo razmišljao. Priznao je kako će se teško opustiti u tim uvjetima i zatražio odlazak iz kluba.

- Jednostavno sam shvatio da to nije za mene. Trebam mirne uvjete za novi početak, da revitaliziram karijeru a nikako nisam mogao zamisliti se u takvim okolnostima. Iskreno sam to rekao sportskom direktoru koji me molio da malo pričekam i razmislim. Rekao mi je da me zaista žele, da grade novu momčad i da žele napasti mjesta koja vode u europska natjecanja. Međutim, nisam se vidio tamo - dodao je.

Šaranić je istaknuo kako su ukrajinski domaćini bili sjajni i kako im zahvaljuje na sjajnom gostoprimstvu. Nada se i kako će se jednog dana vratiti u Dinamo, ali s osmijehom na licu ističe kako je već ostvario svoj san i odigrao četiri utakmice za Dinamo.