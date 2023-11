Bivši golman Engleske o paklu ovisnosti: Uzimao sam tableta svaki dan kao šest dozi heroina

Bivši nogometaš Chris Kirkland (42), nekadašnji igrač u Premier ligi i bivši reprezentativac Engleske, otvorio se o desetogodišnjoj borbi s ovisnošću o analgeticima. Ovaj bivši sportaš postao je ovisan o tabletama tramadola kako bi ublažio bolove u leđima.

Kirkland je otkrio da je deset godina skrivao ovisnost prije nego što je potražio pomoć i otišao na rehabilitaciju. Bio je u teškoj depresiji.

Bivši engleski golman počeo je uzimati lijek kako bi se nosio s bolnim grčevima u leđima dok je igrao za Sheffield Wednesday.

- Prvu operaciju koljena imao sam dan prije svog 17. rođendana dok sam bio stipendist. Bila je to hrskavica koju je trebalo popraviti i to je trajalo devet godina. Ali kad se to ponovilo, boljelo me. Uzimao sam protuupalne lijekove i lijekove protiv bolova da to riješim. Ne samo paracetamol, već i kodein, ko-kodamol i tramadol. Jednostavno me potpuno umrtvilo. Nije ga dobro imati. Ne osjećate ništa, to je zastrašujuće. Nije normalno uzimati osam ili devet tableta dnevno i shvatio sam da mi treba pomoć.

Ova situacija ga je dovela toga da digne ruku na sebe tijekom trening kampa s ekipom Buryja 2016. godine.

Ljubav prema supruzi Leoni i kćeri Lucy spriječila ga je da to napravi, nakon čega je odlučio potražiti pomoć. Tek u bolnici je otkrio da je konzumirao impresivnu dnevnu dozu od 2500 miligrama tramadola.

- Tek kada sam otišao na rehabilitaciju, saznao sam da uzimam ekvivalent šest dozi heroina dnevno - rekao je Kirkland za The Athletic.

- To je zla, zla droga. Zamalo me je ubila. Na početku vam to daje dobar osjećaj. Čini vas sretnim, ako imate anksioznost ili nešto slično tome. Već nakon tri mjeseca konzumiranja znao sam da sam u nevolji. Na kraju izgradite toliku toleranciju prema tome da zapravo ništa ne čini. Samo, vašem tijelu to treba - iskreno je priznao Kirkland.

Foto: David Jones

Engleski golman prvi put se ozlijedio tijekom treninga za Liverpool, a ozljeda se ponovila kad je prešao u Wigan 2006. godine

- Mislio sam da nikada neću postati ovisnik. Bio sam dovoljno jak da uzmem lijekove samo kad su mi potrebni. Moje tijelo je sve više osjećalo potrebu i postao sam ovisan. Prvu sam sezonu izgurao. U drugoj sam bio na njima dosta, svaki dan, manje-više. Leona nije znala. Držao sam tablete skrivene u autu, nosio ih na put, na trening - dodao je Kirkland govoreći o svojoj borbi.

Kirkland je također opisao proces odvikavanja.

- Bio sam skučen u sobi, mučilo me, povraćao sam, nisam mogao ništa jesti, imao sam halucinacije, preznojavao se. Leona je bila u sobi pokraj i ulazila često da provjeri dišem li pravilno. Došao sam do točke da nisam želio staviti još jednu tabletu u usta. To je sad iza mene, ali nije bilo nimalo ugodno i ne bih to poželio nikome. Pokušavao sam se osloboditi ovisnosti puno puta - otkrio je golman koji je branio 189 puta u Premier ligi noseći dresove Liverpoola, Wigana, Coventryja i West Bromwich Albiona.

Nakon Kirklandove priče i iskustva tramadol bi trebao završiti na popisu zabranjenih supstanci Svjetske antidoping agencije od 1. siječnja iduće godine, što je prepoznalo i Udruženje profesionalnih nogometaša u Velikoj Britaniji.