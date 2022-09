Bivši hajdukovac opet oduševio sve: Pogledajte ovaj projektil

Nakon dva tjedna pauze zbog reprezentativne stanke, HNL nam se vratio. Varaždin i Istra su pred oko 2000 gledatelja otvorili 11. kolo remijem (1-1).

Domaćini su dominirali gotovo cijeli susret, prijetili, stvarali šanse i zasluženo poveli u 37. minuti majstorijom Tonija Teklića.

Bivši igrač Hajduka primio je loptu na 25 metara nakon jednog odbijanca, izbacio se na lijevu nogu i sjajno pogodio lijevi gornji kut. Bio je to projektil, golman Istre loptu nije niti vidio. Njegov četvrti gol u sezoni.

Gol pogledajte OVDJE

Teklić je do ove utakmice u HNL karijeri zabio tri gola za Varaždin i dva za Hajduk, no nevjerojatno je što je baš sve golove zabio u gostima! Jednom Rijeci i dvaput Lokomotivi u dresu Varaždina te Rijeci i Šibeniku i bilom dresu. Pa eto, stigao je i taj dan domaćeg gola. Igrač koji nije dobio šansu na Poljudu, ali sada njegov talent dolazi do izražaja. Vic u igri i lucidnost, igrač poteza i fine ljevice koji oduševljava navijače. Varaždinci su očito pronašli način kako izbrusiti taj dijamant.

Unatoč lošem vremenu i ne baš atraktivnom protivniku, stadion Anđelka Herjaveca bio je lijepo ispunjen. Došli su navijači podržati mlade momke koji su pod palicom Marija Kovačevića najveće iznenađenje ovosezonskog izdanja HNL-a. Plijene pažnju oku ugodnim i atraktivnim nogometom.

Imali su priliku preskočiti Hajduk i Slaven Belupo te skočiti na drugo mjesto, ali nisu izdržali. Istra je u 70. minuti izjednačila golom Caseresa, kojemu je to prvi gostujući gol u karijeri, te došla do vrijednog boda

