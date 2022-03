Bivši hajdukovac ostao u paklu rata: Počeli su i nas gađati. Rusi kao da su nam sve bliže...

Hrvatski sportaši, treneri i ostali članovi raznih stručnih stožera napustili su ratom razorenu Ukrajinu! No, jedan ipak nije. Mladen Bartulović (35) i dalje je u paklu rata. Bivši hajdukovac živi u Dnjipru, ukrajinskom gradu koji se također našao na meti ruskih agresora.

- Počeli su i nas gađati, na meti je tvornica crne metalurgije, željezara. A naš grad pun je industrije takve vrste, industrijska je golema zona. Raketama, granatama gađaju tvornicu metalurgije. Mislim da su rakete doletjele iz područja Donjecka koji je na 200 kilometara udaljen od nas. I to u trenutku kad je Ukrajina proglasila da sve što je rusko Ukrajinci smiju uzet sebi - započeo je Bartulović razgovor za Slobodnu Dalmaciju.

Bartulović je karijeru završio baš početkom ove godine u ukrajinskom prvoligašu Inguletsu, gdje je ostao obnašati dužnost pomoćnog trenera. Njegov klub je iz Petrove, gradu nešto zapadnije od Dnjipra, u Kirovogradskoj oblasti.

- Još su Rusi relativno daleko od grada, ali kao da su sve bliže... Ne mogu reći da se obruč steže, ali dok smo bili u miru prvih dana rata, eto granata prema našem gradu i ne možemo bit spokojni.

Dnjipro je prije rata imao oko milijun i dvjesto tisuća stanovnika. Mnogi su već pobjegli od rata, no Bartulović je ostao. Pitanje je, do kada... Još k tome, bivši hajdukovac ne mora brinuti samo o svojem, već i o životima svoje supruge i kćeri.

- Znate, i ja se informiran preko televizije, vijesti na mobitel, osluškujem sve... Mnogi su se sklonili, a meni to još ne pada na pamet. Nastojimo zaštitit kćer da ne sluša vijesti, da ne čuje granate. Za svaki slučaj, ako ne čujemo sirene dođu poruke na mobitel da je opasnost. Onda je mudro spustit se u podrum. Imamo kuću s podrumom i tako... - rekao je Bartulović pa prokomentirao kakvo je stanje u trgovinama:

- Trgovine budu otvorene i onda se sve brzo razgrabi... Ljudi se žele osigurati da imaju doma kakve-takve zalihe, nikad ne znaš... Rade dućani od 8 do 17 sati, a u 20 sati nastupa policijski sat, sve do šest ujutro. Novi je režim života i treba se naviknuti. Možemo se samo nadati da će sve brzo završiti. A ne znam baš, nisam u to siguran. Roditelji? A možete mislit, zovu svaki dan, po nekoliko puta. Tata Blaško i majka Kate su u Kaštel Starome. I brat Goran. Brat Siniša je u Njemačkoj. Stalno se zivkamo, pitaju kako nam je... - rekao je Bartulović za Slobodnu Dalmaciju.