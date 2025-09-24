Bivši hajdukovac prvi strijelac škotske lige! 'Živio sam u autu godinama, a otac je poginuo...'

Ivan Dolček (25), momak odrastao u Podravskim Sesvetama, senzacionalno je otvorio novu sezonu. Bivši senior Slaven Belupa, Šibenika, Hajduka, Famalicaa i DAC-a Dunajska Streda s pet je golova u pet utakmica najbolji strijelac škotskog prvenstva, jedan je dodao u utorak Aberdeenu u pobjedi 2-0. Ovo je ljeto iz Slovačke stigao u Dundee United na posudbu i već se pokazao pravim pojačanjem.

Dolček je kao 19-godišnjak stigao u Hajduk kao perspektivan mladić koprivničke nogometne škole za 500.000 eura. A njegovi su nogometni počeci bili sve samo ne obični. Od 2011. do 2015. bio je u Dinamu, što je zahtijevalo silno odricanje. Otac Miroslav gotovo ga je svakodnevno vozio na treninge u Zagreb i natrag, što je značilo oko 250 kilometara samo kako bi trenirao.

Hrvatska U19 reprezentacija igra protiv Norveške zadnju utakmicu Elitnog kola za plasman na Euro | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Te tri i pol godine doslovno sam živio u automobilu, put do treninga i natrag trajao je oko šest sati, tako da sam u automobilu i učio, i jeo, i spavao... Na svu sreću, nekad bi mi trener javio da je na programu regeneracijski trening ili trening trčanja, pa nisam morao putovati, nego bih to odradio kod kuće - kazao je Dolček jednom prilikom.

Dok je tata vozio sina, majka Mirjana radila je smjenu u kafiću "Stari krovovi", mještanima poznatiji pod imenom "K Sondiću", čiji su vlasnici. Obitelj je Ivanu vrlo važan oslonac kroz karijeru, ima i starijeg brata Josipa i sestru Anu, koji su ostali u Koprivnici dok je majka s njim živjela u Splitu.

Dolček pamti i veliku obiteljsku tragediju dok mu je bilo 16 godina. Prvo mu je preminuo djed Josip, a onda i otac. Miroslav je pretrpio srčani udar za volanom na cesti između Vlaislava i Plavšinca, prešao je na suprotni trak i sudario se s kamionom. Stradao je na mjestu nesreće i nije bio pod utjecajem alkohola.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Tata je otprije imao problema sa srcem, bio mi je velika potpora i sve u životu što se nogometa tiče. A djeda su svi znali, sa svojim stolcem sjedio je pokraj terena i vikao - kazao je Ivan.

Prvijenac u Hajdukovu dresu, protiv Gzire United u kvalifikacijama za Europsku ligu, kao uostalom i svaki koji zabija, posvećuje upravo djedu i ocu. Za inicijaciju u momčadi otpjevao je sa Stefanom Simićem Oliverovu "Cesaricu". Unatoč pobjedi, tjedan dana poslije uslijedila je šamarčina i bolno ispadanje iz Europe od malteških amatera. Hajduk ga je prodao u siječnju 2014. u Slovačku za 325.000 eura nakon što je u 70 nastupa zabio skromna tri gola i pet puta asistirao.

Pokretanje videa... 00:43 Hajdukovci zapjevali Olivera | Video: HNK Hajduk

Ivanu je nadimak Dole, a zbog toga, je, kaže, znao nasmijavati momčad.

- Kad bi trener povikao: "Dole, idi više prema gore..." Igrači Slavena imaju jednu grupu za zezanje, ja sam još unutra, pa su mi svi čestitali. Ostali smo u jako dobrim odnosima i puno mi znači njihova podrška - govorio nam je Dolček 2019.

U Hajduk je, zanimljivo, stigao kao lijevi bek, ali ga je tadašnji trener Slavena Ivica Sertić vidio kao desno krilo. Upravo na toj poziciji briljira u škotskom Premiershipu.

Split: U 1. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Istra | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Jako volim igrati krilnog napadača, više desno nego lijevo. Mogu odigrati i lijevog obrambenog igrača. Kao branič treba biti odgovorniji prema nazad, no današnji moderni bekovi igraju i gore i dolje - kaže Dolček.

Omiljeni mu je broj 3 jer ga često nose lijevi bekovi, ali je u Hajduku bio zauzet pa se prebacio na 31, koju mu nosi prijatelj, aktualni hajdukovac Zvonimir Šarlija. Ipak, u Dundeeju je odabrao 19-icu. I dalje je vezan uz rodni kraj.

- Često se čujem s dečkima iz svog sela, svi su znatiželjni i zanima ih što se događa. Zovu me na hakl na betonsko igralište u selu, kažu da me žele naučiti novim potezima - govorio je Dolček, koji u proteklih nekoliko mjeseci doživljava procvat i na privatnom planu jer se oženio za djevojku Anamariju, specijalisticu odnosa s javnošću i fitness trenericu.