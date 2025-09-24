Obavijesti

TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA

Bivši hajdukovac prvi strijelac škotske lige! 'Živio sam u autu godinama, a otac je poginuo...'

Gorica uvjerljiva protiv Hajduka (3:1) koji je sve dalje od borbe za Ligu prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ivan Dolček briljira u škotskom Premiershipu s pet golova u pet utakmica! Od teškog odrastanja do velikog transfera u Split, a potom i na Otok, momak iz Podravskih Sesveta postao je prava senzacija

Ivan Dolček (25), momak odrastao u Podravskim Sesvetama, senzacionalno je otvorio novu sezonu. Bivši senior Slaven BelupaŠibenikaHajduka, Famalicaa i DAC-a Dunajska Streda s pet je golova u pet utakmica najbolji strijelac škotskog prvenstva, jedan je dodao u utorak Aberdeenu u pobjedi 2-0. Ovo je ljeto iz Slovačke stigao u Dundee United na posudbu i već se pokazao pravim pojačanjem.

Dolček je kao 19-godišnjak stigao u Hajduk kao perspektivan mladić koprivničke nogometne škole za 500.000 eura. A njegovi su nogometni počeci bili sve samo ne obični. Od 2011. do 2015. bio je u Dinamu, što je zahtijevalo silno odricanje. Otac Miroslav gotovo ga je svakodnevno vozio na treninge u Zagreb i natrag, što je značilo oko 250 kilometara samo kako bi trenirao.

Hrvatska U19 reprezentacija igra protiv Norveške zadnju utakmicu Elitnog kola za plasman na Euro
Hrvatska U19 reprezentacija igra protiv Norveške zadnju utakmicu Elitnog kola za plasman na Euro | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Te tri i pol godine doslovno sam živio u automobilu, put do treninga i natrag trajao je oko šest sati, tako da sam u automobilu i učio, i jeo, i spavao... Na svu sreću, nekad bi mi trener javio da je na programu regeneracijski trening ili trening trčanja, pa nisam morao putovati, nego bih to odradio kod kuće - kazao je Dolček jednom prilikom.

Dok je tata vozio sina, majka Mirjana radila je smjenu u kafiću "Stari krovovi", mještanima poznatiji pod imenom "K Sondiću", čiji su vlasnici. Obitelj je Ivanu vrlo važan oslonac kroz karijeru, ima i starijeg brata Josipa i sestru Anu, koji su ostali u Koprivnici dok je majka s njim živjela u Splitu.

Dolček pamti i veliku obiteljsku tragediju dok mu je bilo 16 godina. Prvo mu je preminuo djed Josip, a onda i otac. Miroslav je pretrpio srčani udar za volanom na cesti između Vlaislava i Plavšinca, prešao je na suprotni trak i sudario se s kamionom. Stradao je na mjestu nesreće i nije bio pod utjecajem alkohola.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Tata je otprije imao problema sa srcem, bio mi je velika potpora i sve u životu što se nogometa tiče. A djeda su svi znali, sa svojim stolcem sjedio je pokraj terena i vikao - kazao je Ivan.

Prvijenac u Hajdukovu dresu, protiv Gzire United u kvalifikacijama za Europsku ligu, kao uostalom i svaki koji zabija, posvećuje upravo djedu i ocu. Za inicijaciju u momčadi otpjevao je sa Stefanom Simićem Oliverovu "Cesaricu". Unatoč pobjedi, tjedan dana poslije uslijedila je šamarčina i bolno ispadanje iz Europe od malteških amatera. Hajduk ga je prodao u siječnju 2014. u Slovačku za 325.000 eura nakon što je u 70 nastupa zabio skromna tri gola i pet puta asistirao.

Pokretanje videa...

Hajdukovci zapjevali Olivera 00:43
Hajdukovci zapjevali Olivera | Video: HNK Hajduk

Ivanu je nadimak Dole, a zbog toga, je, kaže, znao nasmijavati momčad.

- Kad bi trener povikao: "Dole, idi više prema gore..." Igrači Slavena imaju jednu grupu za zezanje, ja sam još unutra, pa su mi svi čestitali. Ostali smo u jako dobrim odnosima i puno mi znači njihova podrška - govorio nam je Dolček 2019.

U Hajduk je, zanimljivo, stigao kao lijevi bek, ali ga je tadašnji trener Slavena Ivica Sertić vidio kao desno krilo. Upravo na toj poziciji briljira u škotskom Premiershipu.

Split: U 1. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Istra
Split: U 1. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Istra | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Jako volim igrati krilnog napadača, više desno nego lijevo. Mogu odigrati i lijevog obrambenog igrača. Kao branič treba biti odgovorniji prema nazad, no današnji moderni bekovi igraju i gore i dolje - kaže Dolček.

 - govorio je Dolček, koji se u međuvremenu uspješno adaptirao na krilnog napadača.

Omiljeni mu je broj 3 jer ga često nose lijevi bekovi, ali je u Hajduku bio zauzet pa se prebacio na 31, koju mu nosi prijatelj, aktualni hajdukovac Zvonimir Šarlija. Ipak, u Dundeeju je odabrao 19-icu. I dalje je vezan uz rodni kraj.

- Često se čujem s dečkima iz svog sela, svi su znatiželjni i zanima ih što se događa. Zovu me na hakl na betonsko igralište u selu, kažu da me žele naučiti novim potezima - govorio je Dolček, koji u proteklih nekoliko mjeseci doživljava procvat i na privatnom planu jer se oženio za djevojku Anamariju, specijalisticu odnosa s javnošću i fitness trenericu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

