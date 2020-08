Bivši hajdukovac se razbudio: Balić zabio četvrti gol u sezoni

<p>Prije četiri godine <strong>Andrija Balić (</strong>23) bio je jedan od najvećih hrvatskih talenata. Tada je <strong>Hajduk</strong> zamijenio <strong>Udineseom,</strong> no u Italiji se nije nikada snašao. Išao je na posudbu u Perugiju, nizozemsku Fortunu Sittard, a skrasio se tek u Dunajskoj Stredi u koju je i došao ove godine kao slobodan igrač. </p><p>Balić je u posljednje četiri godine zabio samo pet golova, a u posljednjih pet utakmica je za DAC uspio dati čak četiri gola. Hrvat nakon dugo vremena opet briljira, a ovaj put je zabio protiv Hafnarfjordura u 1. pretkolu Europske lige. Slovačka momčad pobijedila je 2-0, a Balić je bio precizan u 23. minuti, a pobjedu je potvrdio Ramirez u 76.</p><p>Precizan je bio i bivši napadač Osijeka Marko Dugandžić (26) koji je odveo svoj Botosani do 2. pretkola. Zabio je za 2-1 u 33. minuti, a to je na kraju bio i konačan rezultat na gostovanju kod Ordabasyja. </p><p>Dugandžić se prošle sezone nije baš naigrao u Osijeku pa je otišao na posudbu u Botosani u kojem je briljirao. Zabio je osam golova u 13 utakmica, no na početku ove sezone je krenuo pomalo dizelaški. Ipak, sada se na vrijeme probudio i donio svojoj momčadi vrijedan prolaz dalje. </p>