Bivši hajdukovac trebao je otići u Inter, a sad je dotaknuo dno karijere. Evo koji je klub izabrao

Tino-Sven Sušić (32) bio je velika nada Hajduka, igrač na kojemu je poljudski klub zaradio dva milijuna eura od Genka nakon 135 nastupa, 27 golova i 24 asistencije za poljudski klub. Postao je pritom i bosanskohercegovački reprezentativac, igrao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014., ali nakon odlaska u Belgiju karijera mu je krenula strmoglavim putem prema dnu.

Nećak proslavljenog nogometaša Safeta i sin Suada Sušića nakon nekoliko mjeseci pauze od nogometa po isteku ugovora s članom Premijer lige BiH Tuzla Cityjem krenuo je u novu inozemnu avanturu. Potpisao je za talijanskog četvrtoligaša Francavilu i tako se praktički oprostio od ozbiljnog nogometa iako ga, po starosti, još godinama može igrati.

Francavila je već šesti klub za Sušića u posljednje četiri godine i to najbolje dokazuje da ovom veznjaku nitko nije kriv za propast karijere nego on sam. U Genku je odigrao 24 utakmice i zabio jedan gol, uslijedila je posudba u Maccabi Tel Aviv pa odlazak bez odštete u Royal Antwerp i VVV-Venlo.

Zanimljivo, Sušić je u više navrata na ljeto ostajao bez kluba pa onda s odmakom nalazio novi izazov. Nakon Nizozemske bio je u austrijskom trećeligašu Hartbergu, Sarajevu, ruskom drugoligašu Kubanu, slovenskom Taboru iz Sežane, Rudešu pa i Tuzla Cityju.

- Hajduk mi je u srcu i danas. U tom sam klubu proveo najljepše dane karijere. Kad sam došao, Hajduk je bio u velikoj financijskoj krizi. Situaciju je spašavao tadašnji predsjednik Marin Brbić. Spominjao se i ključ u bravu. Koliko je to bilo blizu? Uvjeren sam da ne postoji način da se takva institucija ugasi, uvijek bi se pronašao neki način - rekao nam je jednom prilikom i priznao da u Hajduku nije primio šest do sedam mjeseci.

- Znao sam da nema novca, ali Hajduk je ogroman klub. Moj otac Sead, koji je igrao za Zvezdu, rekao mi je tad: 'Sine, Hajduk je, što se navijača tiče, najveći klub u Jugoslaviji'. On je igrao na Starom placu, doživio je taj ambijent. Ljetovao sam u Čakljama, to je malo dalmatinsko misto, kraj Podgore, tamo imamo kuću. Bio sam opčinjen 'majstorima s mora'.

Jednom prilikom imao je i susret s Hajdukovim navijačima kasno navečer.

- Presreli su me na semaforu. Iz jednog od automobila izašao je čovjek od dva metra, ćelav i kaže: "Što ti radiš ovdje u ovo doba? Bježi kući!". Nisam se prepao. Razumijem to, bili su lošiji rezultati, navijači su tamo fanatični. Međutim, kad sve ide dobro, tamo si bog. Nisam gledao na tu epizodu kao nešto negativno, to me trznulo, da dam još više na terenu.

S vremenskim odmakom nevjerojatan je slučaj oko Sušića iz 2015. kad je imao dogovoren transfer iz Hajduka u Inter.

- To je bilo skoro riješeno. Trebao sam samo otputovati, riješiti neke detalje i potpisati ugovor, no onda je iznenada cijeli posao propao. Umjesto mene došao je Marcelo Brozović iz Dinama, a svi znamo tko je Zdravko Mamić i koliko je jak u svijetu nogometa. Očito su presudile te dobre veze. Nema veze, život ide dalje - govorio je Sušić.

Naknadno je priznao da u Interu ipak nisu pogriješili dovođenjem Brozovića jer je svjetska klasa.