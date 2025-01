Bivši hajdukovac za 24sata: Da, zvali su me da se vratim, ali me ne puštaju. Doći ću na proslavu

Hajduk u zimskom prijelaznom roku želi dodatno ojačati momčad kako bi se nastavio boriti za dugo očekivanu titulu koju sanjaju već 20 godina. U skladu s tim, klub traži pojačanja, posebno u napadu, kako bi rasteretio Marka Livaju. Livaja je dosad nosio igru "bijelih", a iako su u kadru splitske momčadi i Aleksandar Trajkovski te Mate Antunović, očito nisu zadovoljili kriterije trenera Gennara Gattusa i dobivaju minutažu na "kapaljku".

Hajduk se usmjerio prema poznatim imenima, a najviše se spominju Jan Mlakar i Ivan Prtajin (28). Mlakar nije u prvom planu u Pisi, pa bi ga "bili" rado vratili, bilo kroz transfer ili posudbu.

Što se tiče Prtajina, razmatrala se njegova posudba, ali to se čini sve manje izglednim. Nakon što je prošao drugu momčad Hajduka, svoju je karijeru gradio u Nizozemskoj, a zatim kroz Schaffhausen, Olimpiju i njemački Wehen Wiesbaden, prije nego što je stigao u Union Berlin. S Poljuda su kontaktirali bivšeg napadača, ali on je izrazio želju ostati u Njemačkoj i pokušati se nametnuti novom treneru Steffenu Baumgartu. Baumgart je na klupu sjeo 30. prosinca, naslijedivši Boa Svenssona nakon loših rezultata.

Prtajin se kratko oglasio za 24sata:

- Iz Hajduka su me kontaktirali i izrazili želju da me dovedu, ali Union me nema namjeru pustiti da idem bilo gdje na posudbu, tako da ostajem u Unionu i planiram iskoristiti šansu koju dobijem. Hajduku želim sve najbolje i da dođem na proslavu naslova prvaka. Teško će biti tko sretniji od mene ako se to dogodi.

Ove sezone odigrao je tek 16 minuta pa se činilo kako će ove zime sigurno otići na posudbu. Interes za njega pokazalo je nekoliko njemačkih klubova, ali dolazak Baumgarta promijenio je situaciju.

Union Berlin, koji je prošle sezone igrao Ligu prvaka kad ga je vodio Nenad Bjelica, trenutačno se nalazi na 12. mjestu u Bundesligi. Dolazak Baumgarta mogao bi otvoriti nove mogućnosti za Prtajina jer je Baumgart već ranije, dok je vodio Köln i HSV, iskazivao interes za njega. Sada će napokon imati priliku surađivati u istom klubu.