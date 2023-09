Bivši hajdukovac zabio dva gola Leipzigu: Schweinsteiger me impresionirao nakon utakmice

Kup uvijek donosi iznenađenja, a pokazao je to i njemački drugoligaš Wehen Wiesbaden koji je s 3-2 (2-1) izgubio od prvoligaša RB Leipziga, ali - reklo bi se, Wehen je 'skupo prodao kožu'. U njihovim redovima igra i bivši napadač Hajduka koji je zabio dva gola u spomenutoj Kup utakmici, Ivan Prtajin (27).

Foto: Uwe Anspach/DPA

Bivšeg osvajača natjecanja spasili su Forsberg i Slovenac Šeško s dva gola, a Prtajin je napravio sve što je mogao da im oteža. Dobru igru bivšeg 'bilog' primijetio je i bivši njemački nogometni reprezentativac Bastian Schweinsteiger (39) koji ga je pohvalio u programu nacionalne televizije.

- Čuo sam da me hvalio na poluvremenu, ali još me više iznenadilo kad je nakon utakmice došao do mene i čestitao mi, impresionirao me. Pohvale mi gode, a to što me usporedio s Lewandowskim mi je još veći poticaj, a trebam još puno raditi da ga dostignem - objasnio je za Tportal.

Foto: Uwe Anspach/DPA

'Zapeo' je za oko protivnicima, ali i mnogim njemačkim klubovima nakon što je s klubom iz Wiesbadena ušao u drugu ligu, no odlučio je produžiti ugovor s Wehenom. Nadao se hrvatski napadač da će se naći na terenu s nekim poznatim HNL imenom, ali Joško Gvardiol (21) otišao je u Manchester City, a Olmo nije igrao.

- Nadao sam se da će Dani Olmo biti na terenu, ali pošto ga muče ozljede, nije igrao protiv nas pa sam dres zamijenio s Francuzom Lukebom (20) - zaključio je.