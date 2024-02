Bivši HNL as vraća se u Rijeku?! Navijači ga danima prizivaju...

Ovih dana Robert Murić sporazumno je raskinuo ugovor s turskim Konyasporom i postao je slobodan igrač. Mnogi riječki navijači kad su to vidjeli započeli su zazivati njegov povratak na Kvarner.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čuli smo se s Murićem koji nam je otkrio ima li šanse da se vrati u HNL.

- Ne znam još ništa, ali sve je moguće - poručio nam je Robert Murić.

A je li moguće da se vrati u Rijeku?

- Ne želim ništa komentirati. Mogu samo reći da je lijepo znati da me riječki navijači pamte po dobrome i žele da ponovno dođem - dodao je Murić koji je u redove turskog prvoligaša otišao u ljeti 2022. godine.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za njih je u sezonu i pol odigrao 53 utakmice te postigao četiri gola i dodao četiri asistencije.

- U početku je bilo odlično u Turskoj, no kako je vrijeme odmicalo za mene je u klubu bilo sve lošije i lošije. Moram reći da je turska liga kvalitetnija od hrvatske, no ono što me fasciniralo su navijači koji su ludi ua nogometom - dodao je Murić koji je imao dosta buran početak seniorske karijere.

Momak iz Bednje na nagovor oca okrenuo je leđa Zdravku Mamiću i otišao u Ajax sa samo 18 godina. Dinamo je slavni nizozemski klub zbog njega tužio FIFA-i. Smatrali su da Muriću stipendijski ugovor vrijedi do ljeta 2015. godine te da bi Nizozemci trebali platiti odštetu za Murića. FIFA je presudila da Murić bez ikakvih problema može potpisati za Ajax. Zdravko Mamić tada je čak završio na sudu s optužbom da je Murićevom ocu prijetio čupanjem grkljana.

Foto: zoran grizelj

Kasnije ga je put vodio kroz drugu momčad Ajaxa, pa talijansku Pescaru i drugu momčad portugalske Brage, no ponovno je procvjetao kad se 2019. godine vratio u Hrvatsku, odnosno u Rijeku. Bio je jedan od najboljih igrača hrvatske lige, u 123 utakmice zabio je 38 golova i asistirao 26 puta. S klubom je osvojio dva Kupa.

Igrači poput Josipa Brekala i Marka Pjace vratili su se u HNL oživjeti karijeru, a čini se kako bi se mogao vratiti još jedan bivši dinamovac.