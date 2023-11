Bivši HNL-ovac prošao je pakao: 'Dali smo 20.000 € za prelazak granice. Plakao sam noćima...'

Myrto Uzuni (28) je albanski reprezentativac i nogometaš španjolskog prvoligaša Granade. Mnogi ga pak u Hrvatskoj pamte kao jednog od najboljih igrača sjajne generacije Lokomotive koja je prije tri godine osvojila drugo mjesto u HNL-u. Plasirali su se u kvalifikacije za Ligu prvaka, ali potom rasprodali gotovo cijelu momčad, uključujući u Uzunija.

U zagrebačkom prvoligašu stasao je u sjajnog napadača pa ishodio transfer u Ferencvaros i naposljetku Granadu. Danas je reprezentativac Albanije s kojom će nastupiti na Euru, na Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura, no iza zavjese krije se teška životna priča. U njegovom slučaju, to ga je ojačalo. S dna je došao do vrha.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Bio je imigrant u ranom djetinjstvu. S tek nekoliko godina, s obitelji je iz Albanije otišao u Grčku.

- Platili smo 20.000 eura za prelazak granice. Bilo nas je petero u obitelji, ušli smo kroz šumu jer Albanija nije u Europskoj uniji - rekao je Uzuni u razgovoru za španjolski list Panenka.

Djetinjstvo je proveo u Grčkoj, ali bio je to težak život prožet neimaštinom i siromaštvom. Zbog svega je nakratko morao odustati od nogometa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Svi smo malo zarađivali, ali morali smo plaćati struju, vodu, stanarinu, sve. Nogomet je bio moj san, ali tada sam čak i prestao trenirati. Mnoge noći sam proplakao sam u svojoj sobi, u kupaonici, a da me nitko nije vidio. Nisam želio da se moji roditelji osjećaju loše. Sve mi je to dalo snagu da budem igrač kakav sam danas. Nikad, baš nikad, nikad nisam razmišljao o odustajanju. Znao sam da postoji samo jedno rješenje, i ono je bilo moje, ničije više - rekao je Uzuni.

Vrlo rano je počeo raditi kako bi olakšao obitelji. Ponekad je to bilo i 14 sati dnevno.

- Radio sam kao konobar, prao suđe, brao masline, čistio kuće, garaže… sve na crno.

Olympiacos je prepoznao njegov talent na jednom turniru gdje je bio najbolji strijelac, ali nisu ga mogli dovesti jer je u Grčkoj bio ilegalno. Vrlo brzo se cijela obitelj vratila u Albaniju, a tamo je i krenuo njegov nogometni uzlet i nazirali su se ljepši dani. Prvi klub bio mu je Tomori Berat.

- 165 eura mjesečno mi je bila plaća. Sav sam novac dao svojim roditeljima, koji su bili jako ponosni i sretni zbog mene.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Prešao je u Apoloniju pa u Laci. Već tada bio se isprofilirao u albanskom nogometu, ali htio je napraviti iskorak. Nije mogao izabrati bolji klub. U rujnu 2018. godine potpisao je za Lokomotivu gdje je postao jedan od najboljih igrača. Već tada je došao do financijske razine na kojoj je mogao pomoći svojoj obitelji.

Htio ga je i Dinamo, ali na koncu je 2020. godine otišao u Ferencvaros pa 'modre' izbacio iz Lige prvaka. Prije godinu dana ga je Granada kupila za četiri milijuna eura i u 67 utakmica zabio je 28 golova.

Siromaštvo i neimaština su iza njega. Napornim radom i vjerom u sebe prebrodio je teške dane te sebi i svojoj obitelji osigurao bezbrižan život.