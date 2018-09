Bivši igrač Istre pobjegao je iz Italije: Kako živjeti s tri eura?! U međuvremenu me snimio jedan profesionalni klub iz treće lige koji je od Porticija zatražio transfer, no ovi su odgovorili kako sam blokiran do 1. prosinca zbog ugovora s njima, rekao je Luka Ilinčić (20) za istrasport.eu