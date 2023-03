Bivši igrač Juventusa besramno se olakšao tijekom utakmice: Sudac mu dao crveni karton

Napadač talijanskog trećeligaša Leccoa, Cristian Bunino (26), tijekom prvenstvene utakmice 33. kola Serie C, dobio je crveni karton nakon što se pomokrio pokraj terena.

Jasno je da nije zdravo trpjeti, ali talijanski nogometaš imao je dovoljno vremena obaviti malu nuždu prije nego li je ušao u igru. Naime, trener Leccoa Luciano Goschi u 73. minuti susreta ubacio ga je u igru, a prije ulaska Bunino se olakšao misleći pritom da ga sudac neće primijetiti.

Ipak, na njegovu nesreću, pomoćni sudac imao je što za vidjeti te je dojavio glavnom, koji mu je pokazao izravni crveni karton.

Dio suigrača nije primijetio Bunina u akciji te im nije bilo jasno zbog čega je za njega utakmica završila, dok je s druge strane, talijanski nogometaš ovom kaznom naučio lekciju.

Foto: Jonathan Moscrop

Ovu nesvakidašnju situaciju komentirao je i trener Leccoa.

- Pravila su takva i mora ih se primijeniti. Međutim, nadao sam se da će suci logično razmišljati jer on nikoga nije uvrijedio, nitko to nije vidio. Nadao sam se da će dobiti žuti karton, no sudac nije napravio pogrešku. Bunino? Čini mi se da nije ni znao što će se dogoditi - rekao je Foschi.

Bilo je još ovakvih slučajeva

Bunino nije jedini nogometaš koji je dobio crveni karton zbog uriniranja tijekom utakmice. U rujnu prošle godine, golman engleskog niželigaša Blackfield & Langleyja, Connor Maseko isključen je jer je mokrio u živicu tijekom kvalifikacijske utakmice prvog kola engleskog FA kupa.

Bunino je ove sezone zabio dva gola u 32 nastupa u trećem rangu talijanskog nogometa. Igrao je za niz tamošnjih niželigaša te za Sienu, Livorno i Pescaru. U sezoni 2018./2019. nastupao je za U-23 momčad Juventusa.

