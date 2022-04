Udario je autističnog dječaka i zgrozio sve: 'Ronaldo misli da je Bog i može činiti što god hoće...'

Takve stvari ne smiješ raditi. On možda je jedan od najboljih svih vremena, ali ga ja uopće ne volim i sad su svi vidjeli zašto, napisao je na Twitteru bivši nogometaš Liverpoola Jose Enrique (36) nakon incidenta s Cristianom Ronaldom (37) i mobitelom.

Podsjetimo, autistični dječak prvi je put bio na utakmici i htio fotografirati nogometaše Evertona i Manchester Uniteda (1-0), ali CR to nije najbolje primio pa mu je izbio mobitel iz ruke i razbio ga. Nakon toga su krenuli problemi za portugalsku zvijezdu koja u tom trenutku nije znala o čemu se radi, ali je trebala sakriti bijes.

- Na kraju utakmice su igrači Manchester Uniteda krenuli u svlačionice. Mi smo imali karte za mjesta odmah uz tunel pa je moj sin odučio snimiti igrače. Snimao ih je sve, a onda je naišao Ronaldo koji je spustio štucnu i pokazao krvavu nogu pa je Jacob spustio mobitel da i to snimi. Nije rekao ni riječ, a Ronaldo mu je onda izbio mobitel iz ruke i samo otišao. Vidi se po modrici na ruci da je bilo kontakta. Ne mogu vjerovati da govorim o ovome. Plakala sam, bila sam potresena, Jacob je bio šokiran, on je autističan i ima dispraksiju pa nije do kraja ni probavio što se dogodilo dok nismo došli kući. Potresen je i ne želi više ići na utakmice. Ovo mu je bila prva utakmica i evo što se dogodi - rekla je dječakova mama za britanske medije.

Kasnije se Ronaldo ispričao za incident, ali možda je to bilo i - prekasno.

- Uvijek sam govorio da mi se on ne sviđa kao osoba. Misli da je Bog i da može raditi što želi - poručio je Enrique, dok je Ronaldo na Instagramu objasnio:

- Nikada nije lako izboriti se sa emocijama u teškim trenucima, kao u onima s kojima se suočavamo. No, svejedno moramo imati poštovanje i strpljenja te biti uzor za sve mlade koji vole prelijepu igru. Htio bih se ispričati za svoju ishitrenu reakciju i, ako je moguće, volio bih pozvati ovog navijača da dođe pogledati utakmicu na Old Traffordu kao znak fair-playa i sportskog duha.

Posljedica će za slavnog Portugalca vjerojatno biti, a i frustracija. Nakon ovog poraza Manchester United je na sedmom mjestu na ljestvici Premier lige i suočen je s izgledima da će propustiti kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone jer zaostaje šest bodova za četvrtoplasiranim Tottenhamom.

