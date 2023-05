Bivši kapetan Hajduka: Kao da pljuneš prosjaka koji te moli za dvije kune. Livaji to nije trebalo

Potez Marka Livaje nakon finala Kupa na Rujevici u kojem je uzeo megafon i s navijačima Hajduka zapjevao "Pi*ke šibenske, dobit ćete batine" komentirao je i bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić (45).

"Penal za 2:0 završio je priču, Livaja je bio hladan kao led. Uslijedila je erupcija slavlja, megafoni, pjesmice. Čemu? Ne kužim, ali dobro", napisao je Vejić u komentaru utakmice za Dalmatinski portal i dodao:

"Kome se rugamo? Šibeniku koji je ispao iz lige? To je kao da pljuneš prosjaka koji te moli za dvije kune. Ok, ne vole nas, pa šta? Mislim da je Hajduk puno veći od toga."

Pojasnio je stav u razgovoru za N1 i komentirao činjenicu da je pogrdnu pjesmu pjevao i mladi Luka Vušković (16).

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- On jednostavno voli toliko klub i grad, malo ga je jednostavno sve to ponijelo... Ali mislim da ima toliko godina da mu ne treba to. Jedna zvijezda poput Livaje mora znati da je primjer mlađima. Ono što radi na terenu je primjer mladima, a ovo što je radio nakon utakmice baš i ne.

Osvrnuo se na drugi dio sezone pod Ivanom Lekom.

- Na početku je bilo lutanja, on je gurao taj neki svoj sustav, trebalo je malo vremena da sve to sjedne. Ali na vrijeme se konsolidirao, stabilizirao obranu, izvukao maksimum i sad Hajduk izgleda stvarno moćno. Sad imamo preduvjete da idemo dalje još bolje u novu sezonu, tu je i Europa i prvenstvo, sigurno da se veselimo idućoj sezoni - rekao je Vejić.