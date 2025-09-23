Bivši kapetan Hajduka postaje novi trener juniora 'bijelih'

Bivši nogometaš Hajduka, Goran Milović, trebao bi postati novi trener Hajdukovih juniora. Milović se u Hajduk vratio 2024. godine i do sada je bio trener pionira splitske momčadi. Na klupi će naslijediti Juru Ivankovića koji je dobio otkaz 16. rujna, a uskoro se očekuje i službena potvrda.

Split: Slavlje Hajdukovaca nakon pobjede nad Stromsgodsetom 2:0 | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Juniori Hajduka nisu najbolje ušli u sezonu te su u prvih pet utakmici pobijedili samo dvije (Šibenik i Gorica). Uz to su dva puta remizirali (Samobor i Rijeka) te su izgubili od Sesveta s čak 4-0. Uprava Hajduka zaključila je da to nije dovoljno dobar početak pa je Ivanković razriješen dužnosti te bi uskoro na njegovo mjesto trebao sjesti Milović.

Goran Milović je bio kapetan Hajduka, a u klub je kao igrač stigao 2012. iz Splita. Za "bile" je ukupno odigrao 152 službene utakmice, u što je uključeno i 19 međunarodnih, te je postigao šest golova. S Hajdukom je 2013. osvojio Kup pobjedom nad Lokomotivom ukupnim rezultatom 5-4. U veljači 2016. iz Hajduka je otišao u Kinu, a igrao je još za Osijek, Oostende, Diosgyori i ljubljansku Olimpiju. Igračku karijeru je završio 2023. godine.