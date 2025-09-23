Na klupu juniora Hajduka bi uskoro trebao sjesti bivši kapetan Hajduka Goran Milović. Do sada je vodio pionire, a nakon otkaza Juri Ivankoviću otvorilo se mjesto, te bi ga Milović trebao preuzeti
Bivši kapetan Hajduka postaje novi trener juniora 'bijelih'
Bivši nogometaš Hajduka, Goran Milović, trebao bi postati novi trener Hajdukovih juniora. Milović se u Hajduk vratio 2024. godine i do sada je bio trener pionira splitske momčadi. Na klupi će naslijediti Juru Ivankovića koji je dobio otkaz 16. rujna, a uskoro se očekuje i službena potvrda.
Juniori Hajduka nisu najbolje ušli u sezonu te su u prvih pet utakmici pobijedili samo dvije (Šibenik i Gorica). Uz to su dva puta remizirali (Samobor i Rijeka) te su izgubili od Sesveta s čak 4-0. Uprava Hajduka zaključila je da to nije dovoljno dobar početak pa je Ivanković razriješen dužnosti te bi uskoro na njegovo mjesto trebao sjesti Milović.
Goran Milović je bio kapetan Hajduka, a u klub je kao igrač stigao 2012. iz Splita. Za "bile" je ukupno odigrao 152 službene utakmice, u što je uključeno i 19 međunarodnih, te je postigao šest golova. S Hajdukom je 2013. osvojio Kup pobjedom nad Lokomotivom ukupnim rezultatom 5-4. U veljači 2016. iz Hajduka je otišao u Kinu, a igrao je još za Osijek, Oostende, Diosgyori i ljubljansku Olimpiju. Igračku karijeru je završio 2023. godine.
