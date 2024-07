Bivši košarkaši Osijeka slavili povijesnu pobjedu na OI. Uoči utakmice pustili im krivu himnu

Košarkaška reprezentacija Južnog Sudana pobijedila je u nedjelju Porotriko sa 90-79 (20-28, 28-26, 23-15, 19-10), u utakmici prvog kola Grupe C na Olimpijskim igrama u Parizu. To je prva pobjeda na Igrama za reprezentaciju iz države nastale odcjepljenjem od Sudana 2011. Reprezentaciju Južnog Sudana predvodio je Carlik Jones s 19 poena, sedam skokova i šest asistencija, dok je Marial Shayok dodao 15 koševa. Kod Portorika najučinkovitiji je bio Jose Alvarado s 26 ubačaja, a Tremont Waters je dodao 18 ubačaja.

Zanimljivo, kapetan reprezentacije Južnog Sudana Kuany Kuany (30), trenutačno bez kluba, kao i Jackson Makoi (24), u sezoni 2021/22. igrali su za Vrijednosnice Osijek. Kao djeca su bježali od rata u Australiju, odnosno Egipat.

Foto: South Sudan Basketball Federation/Instagram

- Stari grad mi se jako svidio, onda smo otišli do centra gdje je konkatedrala, pa smo šetali uz Dravu, prešli most i vidjeli puno toga lijepoga. Također, jako mi se svidjela jedna pekara, gdje sam probao nekoliko sjajnih pita različitih okusa, ali ubuduće ću morati paziti kada izlazim, jer postoji opasnost da se udebljam - rekao je Kuany za Sportske novosti.

- Rat je moje roditelje odveo u Egipat, gdje sam i ja rođen 2000. godine, vrlo brzo nakon toga roditelji su u potrazi za boljim životom za sve nas otišli u Australiju, gdje sam praktički odrastao. S obzirom na to da se moje rođeno ime Anyiarbany teško izgovara, mama i tata su iz praktičnih razloga odlučili dodati mi i englesko ime zbog boljeg razumijevanja u novoj sredini, no ostalo mi je i moje južnosudansko ime na koje sam posebno ponosan, jer se tako zvao i moj djed, koji je inače bio važna osoba u našem selu u Južnom Sudanu. On se zvao Anyiar, a meni su roditelji dodali još i bany što na jeziku našeg plemena znači mlađi ili junior - kazao je Makoi.

Trener Marko Mandić im je obećao:

- Organizirat ćemo jedan team building, pa ćete probati čobanac, fiš, kulen.

Organizatori su uoči njihove utakmice protiv Portorika napravili gaf, intoniravši himnu Sudana, što je izazvalo bijes nekoliko navijača i užas igrača.

Nakon trenutka oklijevanja, pa pljeska cijelog stadiona u predgrađu Lillea, pa čak i portorikanskih igrača, konačno se začula himna Južnog Sudana. Danas u drugoj utakmici u skupini C reprezentacija Srbije igra od protiv branitelja naslova reprezentacije SAD-a (17.15 sati).