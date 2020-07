Bivši osvajač FA kupa proglasio bankrot, prijeti mu pad u 3. ligu

Pandemija korona virusa uzrokovala je velike probleme u Wiganu, klubu koji je 2013. pobijedio Manchester City u finalu FA kupa i igrao Europsku ligu. Slijedi im borba za ostanak u drugoj ligi

<p>Engleski nogometni drugoligaš <strong>Wigan</strong> proglasio je stečaj zbog velikih financijskih problema u koje je upao tijekom epidemije korona virusa. Wigan je tako postao prvi engleski klub koji se zbog pandemije našao u teškoj financijskoj situaciji.</p><p>Wigan je trenutačno na 14. mjestu Championshipa, no po završetku sezone oduzet će mu 12 bodova čime bi pao na začelje ljestvice.</p><p>Završe li u zoni ispadanja i bez oduzimanja bodova, oni će im se oduzeti u idućoj sezoni u League One, trećoj diviziji, a održe li se iznad crte ispadanja, onda će im se oduzeti na kraju ove.</p><p>U klubu su već imenovali stečajnog upravitelja, a prvi cilj je nekako izgurati sezonu do kraja.</p><p>- Naš najvažniji cilj je okončati ovu sezonu. Tada moramo pronaći investitore koji će spasiti Wigan i tako sačuvati radna mjesta zaposlenika - priopćila je tvrtka koja je preuzela stečajni postupak.</p><p>Bilanca kluba pokazala je gubitak od 9,2 milijuna funti u lipnju prošle godine, za 2019. kada je objavljeno financijsko izvješće.</p><p>Klub je osnovan 1932. godine, a posljednji put je nastupio u elitnom natjecanju 2013. godine, kada je postigao i jedan od svojih najvećih uspjeha osvojivši FA kup iznenadivši u finalu Manchester City.</p><p>(jt)</p>