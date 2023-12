Bivši osvajač Umaga: U ratu protiv Rusije upravljam dronom

Bivši tenisač Aleksandr Dolgopolov (35), koji je 2011. osvojio ATP Umag, a godinu kasnije bio 13. na svijetu, već neko vrijeme sudjeluje u vojnim akcijama protiv Rusije.

'Bili smo poput zombija'

Dolgopolov je svoj posljednji profesionalni meč odigrao 2018. godine, a sad je dao intervju za Daily Mail. Dolgopolov u ratu upravlja dronovima.

- Radili smo 15 sati dan prije pa se vratili na teren već u 4 ujutro. Bili smo poput zombija na energetskim pićima. Znali smo da prvi minobacač puca svake dvije minute, a drugi ide 40 sekundi kasnije. Približavali su se na 30 pa 20 i onda 15 metara, a mi smo metar ispod zemlje - rekao je Dolgopolov.

U dahu je nastavio...

- Kad granate padnu i eksplodiraju, osjetite kako prolaze kroz vaše tijelo. Čujete kad ih lansiraju i znate da imate 20-ak sekundi prije nego što eksplodiraju. Sleti li granata od 120 milimetara na manje od osam metara od vas, može doći do puknuća organa zbog eksplozije čak i ako vas geleri ne pogode - rekao je pa dodao:

- Sjedite i ne možete ništa napraviti. Razmišljate možete li pobjeći iz rova i doći do automobila, no to je najgora odluka koju možete donijeti u toj situaciji. Jedna je pala dovoljno blizu da dobijemo potres mozga. Udar je prošao kroz mene. No, znamo da imaju ograničen broj granata pa će jednom prestati. Kad prestanu, nastavljamo s radom.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

'Upravljam dronovima'

Pojasnio je koja je njegova uloga u vojsci.

- Pomoću drona pokazujete kamo pucati jer uz video mogu biti precizniji. Također, dronovima prikupljamo informacije za svaku operaciju na tlu. Kad naši momci napadaju, kontroliramo ih iz zraka. Možemo saznati i kakvo oružje protivnik ima i gdje nas mogu vidjeti.

Ostao je bez puno suboraca i prijatelja.

- Nisam sretan kao prije, život je stresniji. Nekad sam bio ležeran, uvijek nasmijan. Još se uvijek šalimo, ali plaćamo danak ratu, što je psihički iscrpljujuće.

Dolgopolov: Ne sjećam se kad sam posljednji put gledao teniski meč

Kritizirao je igrače poput Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Francuza Adriana Mannarina, koji će nastupiti na ruskom ekshibicijskom turniru u Sankt-Peterburgu.

- Sramota, pogotovo za europske igrače. Ne mogu to razumjeti, ne znam o čemu razmišljaju. Oni će dobiti crni novac. Rusi svakodnevno prijete Europi nuklearnim ratom i energetskim ucjenama, a oni odlaze onamo i zarađuju. Njima novac nije očajnički potreban. Agut je već 15 godina na Touru, a Mannarino također otprilike topliko. To je jadno - rekao je Ukrajinac pa dodao da se ne sjeća kad je zadnji put pogledao neki teniski meč.