Bivši 'plavac' masturbirao pred djetetom, policija ga privela...

Neil Shipperley (44) nekad je bio napadač Chelseja, Southamptona, Crystal Palacea, Nottingham Foresta, Sheffield Uniteda... Odigrao je i sedam utakmica za U21 Englesku, od 2007. zapravo je više bio igrač-trener nego igrač, a danas je - u zatvoru.

Shipperley se sam prijavio policiji nakon što je masturbirao usred bijela dana pred 16-godišnjom djevojkom i njenom majkom. Sa automobilom je usporio ispred njih, mislile su da im pušta da pređu cestu, a Shipperley je spustio vozački prozor, stao na kočnicu i čekao da ga majka i kćer vide kako masturbira.

Prijavio se prije nego su njih dvije stigle doći do policijske postaje da to učine same.

- Sramim se toga što sam učinio, imam problem, svjestan sam toga i svog čina. Žao mi je što sam uznemirio te dame, zaista nisam znao da jedna od njih nije ni punoljetna. Pun sam kajanja i straha od budućnosti - izjavio je Shipperley putem svog odvjetnika.

