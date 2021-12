Bivši izbornik ruske nogometne reprezentacije Stanislav Čerčesov (58) izabran je za novog trenera mađarskog prvaka Ferencvaroša, objavio je klub. Čerčesov će za kormilom 'Fradija' naslijediti Austrijanca Petera Stogera koji je prošlog tjedna dobio otkaz nakon šest mjeseci provedenih u klubu.

- Ja sam strog i odlučan trener. Talenat mi ništa ne vrijedi bez rada. Ovo posljednje smatram puno više. Želim biti prvak s momčadi s igrom koja će privući još više navijača na stadion - kazao je za klupsku stranicu 58-godišnji Čerčesov.

Posljednji posao imao je na klupi ruske reprezentacije koju je vodio od 2016. godine, do konca EURO-a ove godine. Pod njegovim vodstvom 'Zbornaja' je dogurala do četvrtfinala SP-a 2018. u kojem je nakon izvođenja jedanaesteraca ispala od Hrvatske, no na EURO 2020. Rusija nije uspjela proći skupinu nakon uvjerljivih poraza od Belgije (0-3) i Danske (1-4) i pobjede protiv Finske (1-0).

Tijekom trenerske karijere vodio je i moskovske klubove Spartak i Dinamo, te poljsku Legiju iz Varšave. Ferencvaroš se trenutačno nalazi na prvom mjestu mađarskog prvenstva sa 35 bodova, jednim bodom više od Kisvarda, no Ferencvaroš ima i utakmicu manje.