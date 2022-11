Bivši šef Fife: Dati SP Kataru je bila pogreška, a ovo je odlučilo

Bivši predsjednik Fife Sepp Blatter prije 12 godina izvukao je papir iz kuverte na kojem je pisalo da je domaćin ovogodišnjega Svjetskog prvenstva Katar i iznenadio svijet. Nekoliko dana prije njegova početka danas 86-godišnji Švicarac otkrio je kako žali za tom odlukom krovne nogometne organizacije.

- Jasno mi je da je Katar pogreška, izbor je bio loš. Izvršni odbor zapravo se složio da bi Rusija trebala dobiti Svjetsko prvenstvo 2018., a SAD 2022. Bila bi to gesta mira da su dva politička protivnika jedan za drugim bili domaćini SP-a. Zahvaljujući četirima glasovima Platinija i njegova tima, otišlo je u Katar. To je istina - rekao je Blatter za švicarski Tages Anzeiger.

Zašto misli da Katar nije dobar izbor za domaćina Mundijala?

- To je premala zemlja. Nogomet i Svjetsko prvenstvo preveliki su za to. Platini mi je rekao da je pozvan u Elizejsku palaču gdje je tadašnji francuski predsjednik Sarkozy upravo bio ručao s katarskim prijestolonasljednikom. Rekao je: "Vidite što vi i vaši kolege možete učiniti za Katar kad se bude dodjeljivalo Svjetsko prvenstvo" - rekao je Blatter i otkrio još jedan podatak:

- Naravno, radilo se i o novcu. Šest mjeseci kasnije, Katar je od Francuza kupio borbene avione za 14,6 milijardi dolara.

'Igrat ćemo s fizioterapeutima'

U međuvremenu, trener Manchester Cityja Pep Guardiola okomio se na Fifu zbog postavljanja SP-a usred sezone sa samo tjedan dana priprema.

- Imamo ludo Svjetsko prvenstvo i igrači se ne mogu odmoriti. Igrači jednim okom gledaju na Katar. Ako ste se ozlijedili protiv Brentforda, to neće ništa promijeniti po pitanju osvajanja Premier lige ili ne, ali ćete propustiti SP. Morao sam dečkima reći da budu fokusirani prije mjesec dana, ali sada je to iza ugla. Igramo u subotu, a u nedjelju oni moraju biti s reprezentacijom. Prilično sam siguran da će to biti u glavama igrača. Ja bih bio isti - rekao je Pep.

Foto: Carl Recine/REUTERS

City u srijedu igra treće kolo liga kupa protiv Chelseaja i, ako prođe, iduću utakmicu imat će već dan nakon finala Svjetskog prvenstva, 19. prosinca. Guardiola ne zna na koga će moći računati.

- Bolje je ne razmišljati o tome. Ako nemamo naše reprezentativce, OK, igrat ćemo s juniorima ili s nekim fizioterapeutima - našalio se.

Premiership se nastavlja na tradicionalni Boxing Day 26. prosinca, za razliku od drugih liga koje imaju još barem tjedan dana stanke.

- U Njemačkoj je prva utakmica nakon SP-a 20. siječnja, a mi počinjemo 26. prosinca. Engleski nogomet ne pomaže svojim klubovima, a pravi utjecaj na igrače vidjet će se tek kasnije tijekom sezone - rekao je Pep.

