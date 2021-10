Ivan Kepčija došao je u Hajduk zajedno s Marijom Stanićem, dvojac koji je trebao podići Hajduk na višu razinu. Funkciju prvog čovjeka struke obavljao je od prosinca 2019. do studenog 2020. godine, a s klubom se rastao nakon sporazumnog raskida. Hajduk nije napravio neki veći pomak, a Kepčija je objasnio i razloge lošeg skautiranja.

- Bilo je tu nekih neugiranosti, dat ću vam primjer. Došao sam na sastanak sa skautingom, koji ima bazu podataka, koji dosta dobro radi i kvalitetno čuva podatke, puno povjerenje prema njima, kvalitetni ljudi, koje bih i danas poveo sa sobom i surađivao... Ali, nisu bili usmjereni - počeo je Kepčija u A1 nogometnom podcastu.

No, ono što je uslijedilo zaista ide u rubriku "Vjerovali ili ne".

- Tražimo centralnog napadača, ja sam tek došao, treba nam centralni napadač, nemamo puno novca, zapravo, ne da nemamo puno novca, nemamo ništa. I pitam službnu: 'Koga imate, koga ste pratili, da vidimo...". I kaže mi kolega: "Uh, imamo jedno riješenje. Gledali smo ga već dvaput u Švicarskoj"

- Ja kažem: Super, dajte da vidim, poznajem ljude iz tog kluba, dajte da nazovem. Nazovem ljude, kažu mi da su odbili četiri milijuna eura, očekuju između pet i deset milijuna eura. E, sad, netko je tu kriv jer ih nije usmjerio i rekao kolika je trenutačna financijska situacija i u kojem segmetnu tržišta možemo gledati. Ako nam nešto uleti kroz prijedlog kolege, vanjskog agenta itd... Znači, mi smo upravo potrošili puno sati, entuzijazam, financije da odemo do Švicarske dva puta za igrača koji, realno, nikad nije bio u našem dosegu... Mi smo bili u financijskoj situaciji da smo gledali igrače kojima istječe ugovor, koji su bez odštete i slično - kaže Kepčija.

Drugim riječima, hajdukovi skauti, bez novca u blagajni, gledali su igrača koji vrijedi deset milijuna eura, što je novac koji bi i Milan teško dao u ovom trenutku.

Kepčija je zaslužan za dolazak Dimitriosa Diamantakosa, koji je u dvije sezone u Hajduku zabio dva gola. A napadač je.

- Trebao nam je centralni napadač, ja mislim da su nam trebala dva, Dinamo, primjerice, ima četiri. Onda pitamo trenera na koji način ćemo igrati, koje kvalitete su nam potrebne. I tako smo došli do Diamantakosa, koji je bio na isteku ugovora, u najboljim godinama, južnjak je, ima iz sebe sezonu života, dao je 10-12 golova... A igrač koji zabije 10-12 golova u drugom rangu neke od lige petica, Serie B, Championshipa ili 2. Bundeslige vrijedi oko dva milijuna eura. Doveli smo ga usred korone, pridobili smo ga jer smo mu dali povjerenje da je on taj, u trenutku kad je svijet stao - rekao je Kepčija.

Progovorio je i o Hamza Barryju, koji je kod Igora Tudora vrlo dobro igrao.

- Rekao sam mu, 'daj da ti probamo produžiti ugovor', ali kad on zna da je netko drugi dobio bolji ugovor, traži i on. A to je bilo van naše realnosti. Onda kaže, nisam ja deset, ali nisam ni za tri, daj mi pet, daj mi sedam. Svaki put kad imate budžet i iskoračite jako iz njega, svi su poskupjeli, ne odmah, nego u sljedećim pregovoirima, jer se odmah sve zna, a kod nas svi sve znaju...

Hajdukov budžet je između tri i četiri milijuna eura, a budžet zapravo oslikava i određuje nečiji uspjeh.

- Evo, primjerice, da Hajduk igra protiv bečkog Rapida, bilo bi "moramo ih dobiti, to su skijaši" i slične stvari. Ali Rapid kupuje igrače od Hajduka, ne Hajduk od Rapida.