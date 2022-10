Bivši svjetski prvak preminuo od raka: Ako ovo čitate, znači da sam otišao na bolje mjesto

Aleksandros Nikolaidis godinama je bio prepoznatljivo lice u taekwondou i jedna od najvećih zvijezda. Bio je svjetski prvak, osvojio je srebro na Igrama u Ateni te Pekingu, a u Londonu 2012. godine dobio je tu čast da nosi zastavu Grčke.

Prije dvije godine doznao je kako boluje od raka. Borio se s prokletom bolešću kao godinama s protivnicima na borilištima, no nažalost, ovaj put nije uspio pobijediti.

Nikolaidis je preminuo u 43. godini, a oprostio se pismom koje je objavljeno na njegovim društvenim mrežama. Potreslo je mnoge.

- Ako čitate ovu poruku, to znači da sam ja otišao na bolje mjesto. Posljednje dvije godine bolovao sam od raka za čiji je tip devet od deset grčkih liječnika čulo prvi put. Moj doktor je pomaknuo nebo i zemlju da me spasi. Nikad se nisam pitao zašto se to baš meni događa jer se može dogoditi svakome. Odlazim kao sretan čovjek. Ispunili su mi se snovi, a mnogo puta sam bio na podiju i predstavljao svoju zemlju - piše u pismu koje je mnoge dirnulo u srce.

Foto: Profimedia

Oprostio se od supruge i djece.

- Bio sam toliki sretnik da me voli najdivnija žena na svijetu. Ako se nekome u mojoj obitelji ovo moralo dogoditi, bolje da je meni nego mojoj djeci. Dragi prijatelji, svi smo putnici na ovom svijetu i bitno je što ostavljamo iza sebe - napisao je Nikolaidis.

A na ono što je on ostavio iza sebe, može biti itekako ponosan. Uz olimpijska srebra, svjetsko zlato osvojio je 1996. godine u Barceloni te je triput bio europski prvak. Zatražio je da se sve njegove medalje prodaju i doniraju za udruge koja pomažu djeci oboljeloj od raka.

Najčitaniji članci