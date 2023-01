Divio se japanskom snijegu pa poginuo u lavini: 'Kyle je volio istraživati, bio je pravi sportaš'

Kyle Smaine, umirovljeni američki skijaš slobodnim stilom, poginuo je u nedjelju u 32. godini u lavini na japanskoj planini Hakuba, potvrdila je njegova obitelj.

Svjetski prvak u disciplini halfpipe iz Kreischberga 2015. bio je među skupinom austrijskih i američkih skijaša koje je zahvatila lavina u prefekturi Nagano. Trojica su se uspjela spustiti niz planinu, ali Smainea i još jednog muškarca policija je kasnije pronašla mrtve.

"Ovo me svake zime vraća u Japan. Nevjerojatna kvaliteta snijega, non-stop oluje i stvarno zabavan teren koji izgleda postaje bolji od više istraživanja koje radite", napisao je Smaine u zadnoj objavi na Instagramu.

Japanske vlasti izdale su upozorenje za to područje nakon obilnog snijega. Od petka do nedjelje napadalo ga je 25 centimetara. Prema izjavi jednog od preživjelih, sve se dogodilo vrlo brzo.

- Čuli smo prasak i shvatili: to je velika lavina. Počeli smo bježati i onda nas je poklopilo - rekao je Amerikanac koji je preživio iako je bio zatrpan oko 25 minuta.

"Kyle Smaine bio je svjetski prvak, volio je istraživati planine, bio je pravi natjecatelj i sportaš, ali i još bolji čovjek i prijatelj", napisali su iz američkog saveza slobodnog skijanja.

Smaine je bio u mirovini pet godina.

- Bila je to noćna mora. Adam, Kyle i još jedan skijaš pokušali su pobjeći. Adam je bio zakopan ispod metar i pol snijega i pravo je čudo što je ostao živ. Drugi skijaš ležao je nasuprot njega i nije preživio. Kylea je lavina odbacila 50 metara pa ga zatrpala. U blizini su bili liječnici, ali nije mu bilo spasa. Adam i ja to ćemo pamtiti do kraja života. Ne znam kako ćemo živjeti s tim scenama u glavi - rekao je Grant Gunderson, fotograf koji se nalazio na mjestu tragedije.

